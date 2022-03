Aufstieg in 3. Liga: Essen und Münster siegen im Fernduell

Fußbälle liegen im Tor. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Rot-Weiss Essen fühlt sich gewappnet für den finalen Saisonabschnitt im Aufstiegskampf zur 3. Fußball-Liga. „Eine gute Aktion hat gereicht, um zu gewinnen. Wir haben es kämpferisch über die Zeit bekommen“, sagte RWE-Trainer Christian Neidhart nach dem 1:0 (0:0)-Sieg beim SC Wiedenbrück am 31. Spieltag in der Regionalliga West. Im Fernduell um die Tabellenspitze gewann allerdings auch Konkurrent Preußen Münster am Samstag gegen den VfB Homberg (2:

Düsseldorf - 0) und festigte seine Ausgangsposition.

Im ersten Match nach dem überraschenden Dämpfer beim 0:2 im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch bei RW Ahlen meldete sich Essen in Wiedenbrück mit dem entscheidenden Treffer von Torjäger Simon Engelmann (73. Minute) zum 20. Saisonsieg zurück im Titelkampf. „Für uns war es das vierte Spiel in zehn Tagen, man hat gesehen, wie viel Kraft das gekostet hat“, erklärte Neidhart.

Der frühere Bundesligist RWE hat vor dem 32. Spieltag noch eine Partie weniger als Spitzenreiter Münster ausgetragen und kann den Aufstieg aus eigener Kraft für sich entscheiden. dpa