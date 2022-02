ADAC warnt: Durch „katastrophale“ Brücken droht 2022 noch mehr Stau in NRW

In NRW mussten Autofahrer auch 2021 auf den Autobahnen wieder viel Geduld beweisen. © Jochen Tack/Imago

Auf den NRW-Autobahnen gab es 2021 wieder deutlich mehr Stau als im Vorjahr. 2022 könnte das nochmal zunehmen, warnt der ADAC. Vor allem marode Brücken machen Sorge.

Köln – 106.500 Stunden oder umgerechnet fast zwölf Jahre standen Autofahrerinnen und Autofahrer auf NRW-Autobahnen 2021 insgesamt im Stau. Und der ADAC warnt vor sogar noch vor einer steigenden Staubelastung mit neuen Spitzenwerten auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, berichtet 24RHEIN.

Stau in NRW: ADAC befürchtet „Kollaps“ auf Autobahnen

„Wenn mit allmählicher Normalisierung der Corona-Situation der Pkw-Verkehr in kürzester Zeit wieder rasant ansteigt und noch mehr Menschen das Auto nutzen als vor der Pandemie, droht dem Autobahnsystem in Nordrhein-Westfalen ein Kollaps“, erklärte der ADAC Nordrhein am Donnerstag in seiner Staubilanz. Damit es nicht dazu komme, sollte Homeoffice tageweise weiter möglich sein, sollten Angebote von Bus und Bahnen attraktiver sowie die Bau- und Sanierungsprozesse insbesondere bei Brücken beschleunigt werden.

Autobahnbrücken in NRW: Auf der A45 müssen 60 erneuert werden Erst vor kurzem wurde bekannt, dass allein entlang der A45 alle 60 Talbrücken so marode sind, dass sie ersetzt werden müssen. Schon seit Dezember sorgt dort die Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid für ein Verkehrschaos. Sie ist voll gesperrt und wird das wohl auch noch jahrelang bleiben.

Autobahn: Stau in NRW nahm 2021 wieder deutlich zu

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen hat die Zahl der Staus nach ADAC-Berechnungen im zweiten Corona-Jahr wieder deutlich zugenommen. 215.500 Staumeldungen gab es demnach im vergangenen Jahr – und damit ein Drittel mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Die Staudauer nahm in Summe demnach sogar um über 40 Prozent auf 106.500 Stunden zu. Die Gesamtlänge aller Stauereignisse wuchs den Daten zufolge um 22 Prozent auf fast 240.000 Kilometer. Dabei wurde in die Zahlen neben Staus auch stockender Verkehr auf den Autobahnen einbezogen.

Stau: Drei NRW-Abschnitte unter Top 15 der deutschen Fernautobahnen

A3 Oberhausen - Köln (2.). 323 Staukilometer je Autobahnkilometer

A4 Aachen - Köln (3.): 243 Staukilometer je Autobahnkilometer

A1 Dortmund - Münster (12.): 117 Staukilometer je Autobahnkilometer

Quelle: ADAC

Das Stauaufkommen auf den NRW-Autobahnen liegt laut den Daten aber noch deutlich unter dem Niveau der Jahre vor der Pandemie: Im Vergleich zu 2019 wurden 2021 rund 15 Prozent weniger Staus gemeldet, die Staus waren in Summe nur etwa halb so lang und die Gesamtdauer war rund 38 Prozent kürzer, listete der ADAC auf. Allerdings seien in den Monaten Juli bis September schon wieder mehr Staus als im gleichen Zeitraum 2019 auf den Autobahnen in NRW verzeichnet worden.

Autobahn: Die schlimmsten Stau-Abschnitte in NRW 2021

A1 Kreuz Köln-West - Kreuz Leverkusen-West

A1 AS Volmarstein - Kreuz Dortmund/Unna

A1 Kamener Kreuz - AS Schwerte

A1 Kreuz Leverkusen - Kreuz Leverkusen-West

A1 Köln-Bocklemünd - Dreieck Erfttal

A3 Dreieck Köln-Heumar - AS Köln-Dellbrück

A3 AS Köln-Dellbrück - Dreieck Langenfeld

A3 AS Duisburg-Wedau - AS Oberhausen-Lirich

A3 Kreuz Oberhausen - AS Oberhausen-Holten

A3 AS Köln-Mülheim - AS Köln-Dellbrück

A3 Kreuz Köln-Ost - Dreieck Köln-Heumar

A3 AS Lohmar - Kreuz Bonn/Siegburg

A4 Dreieck Köln-Heumar - AS Köln-Klettenberg

A40 AS Duisburg-Rheinhausen - AS Duisburg-Häfen

A40 AS Essen-Holsterhausen -AS Essen-Zentrum

A42 AS Herne-Crange - Kreuz Herne

A43 AS Bochum-Gerthe - Kreuz Herne

A45 AS Lüdenscheid-Süd – AS Lüdenscheid (Dezember 2021)

A45 AS Lüdenscheid-Nord - Kreuz Hagen

A45 Kreuz Hagen - AS Schwerte-Ergste

A45 AS Hagen-Süd – AS Lüdenscheid-Nord (Dezember 2021)

A45 Castrop-Rauxel-Ost - Kreuz Dortmund-Nordwest

A46 AS Wuppertal-Sonnborn - AS Haan-Ost

A565 AS Bonn-Lengsdorf - AS Bonn-Tannenbusch

A57 AS Krefeld-Gartenstadt - Kreuz Meerbusch

Quelle: ADAC

Stau auf der Autobahn: NRW weiter Spitzenreiter in Deutschland

Berufspendler seien aus dem Homeoffice zwischenzeitlich wieder verstärkt ins Büro zurückgekehrt. Auch besondere Ereignisse wie das Schneechaos im Februar oder die Hochwasserkatastrophe im Juli hätten das Staugeschehen beeinflusst. Zum Jahresende 2021 habe der Verkehr auf den meisten Autobahnen in NRW wegen der hohen Infektionszahlen und verschärften Corona-Verordnung dann aber wieder abgenommen.



Im bundesweiten Vergleich sei NRW weiter der Spitzenreiter: Knapp ein Drittel aller Stauereignisse entfiel 2021 unverändert auf das bevölkerungsreichste Bundesland. Die Staubelastungen waren in NRW besonders hoch auf der A3, A40, A1, A46, A4, A59 und der A44. Der Abschnitt mit den meisten Stauereignissen war 2021 die A46 zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen brauchten Autofahrer die meiste Geduld: Hier sind Staudauer und Staulänge in der Summe am höchsten. Den mit 26 Kilometern längsten Einzel-Stau in NRW gab es demnach am 7. April 2021 auf der A45 (Hagen - Gießen) zwischen den Anschlussstellen Freudenberg und Dillenburg.

ADAC warnt vor plötzlichen Vollsperrungen wegen maroder Brücken

Der ADAC verdeutlichte, dass bereits die plötzliche Vollsperrung einer einzelnen maroden Autobahnbrücke wie im Fall der Talbrücke Rahmede auf der A45 bei Lüdenscheid eine ganz neue Dimension der Staubelastung mit sich bringe. Der Zustand der Brücken in NRW sei „katastrophal“. Zu befürchten sei, dass sich Auto- und Lkw-Fahrer auf den ohnehin stark belasteten Autobahnen A1, A3, A4 in den kommenden Jahren auf noch mehr Staus einstellen müssten.

„Es darf jetzt nicht zu einem Domino-Effekt kommen, wo in NRW eine Brücke nach der anderen für Lkw oder sogar Pkw gesperrt werden muss.“ Die Brückenprüfungen sollten in kürzeren Abständen erfolgen, als es das Regelwerk vorsehe. (bs/dpa/lnw) *24RHEIN ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA