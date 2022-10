Wie Sie die Nosferatu-Spinne von der Hauswinkelspinne unterscheiden

Von: Oliver Schmitz

Nosferatu-Spinne oder eine Hauswinkelspinne? Beide Spinnen sehen sich sehr ähnlich. Wie Sie sie unterscheiden können.

Köln – Seit einigen Monaten gibt es auch in Nordrhein-Westfalen immer mehr Sichtungen der Nosferatu-Spinne. Doch das verhältnismäßig große und haarige Tier wird häufig auch mit einheimischen Krabblern wie der „Großen Winkelspinne“ verwechselt. 24RHEIN zeigt, wie sich die Nosferatu-Spinne erkennen lässt.

Giftige Nosferatu-Spinne vs. Große Hauswinkelspinne: Worin unterscheiden sie sich?

Nosferatu-Spinne Große Hauswinkelspinne Beine acht, haarig, geringelt acht, haarig, geringelt oder gefleckt Aussehen/Merkmale Gelblich-schwarz gefärbt, Zeichnung auf Vorderkörper ähnelt Totenschädel/Nosferatu, schwarzer Fleck auf Hinterleib, robuster Körperbau Braun gefärbt, runder Hinterleib, weiche Haare Größe (ohne Beine) 1 bis 1,9 Zentimeter 1,0 bis 1,6 Zentimeter Giftig Ja Nein Biss Nicht gefährlich, ähnelt Mücken- oder Wespenstich Nicht gefährlich Besonderheiten Baut kein Netz, kann auf glatten Oberflächen laufen Lebt in einem Netz, kann nicht auf glatten Oberflächen laufen, längere Beine als Nosferatu-Spinne (acht bis 10 Zentimeter)

Sowohl die Nosferatu- als auch die Hauswinkel-Spinne haben acht Beine und sind grundsätzlich ungefährlich. Neben den optischen Unterschieden, ist vor allem auffällig, dass die Hauswinkelspinne ein Netz baut und die Nosferatu-Spinne nicht.

Bilder-Vergleich Nosferatu-Spinne vs. Große Hauswinkelspinne

Nosferatu-Spinne in NRW: Wo wurde sie gesehen? Wie kann man Sichtungen melden?

Die Nosferatu-Spinne breitet sich seit einigen Jahren verstärkt auch in Deutschland aus. In NRW ist sie derweil eher neu. Mittlerweile wurden aber auch Sichtungen in vielen Großstädten wie Köln, Düsseldorf, Duisburg oder Bonn gemacht. Seit Anfang August wurden allein bei Naturgucker.de über 1500 Sichtungen in NRW gemeldet. Somit ist die Nosferatu-Spinne hier bereits heimisch geworden, erklärt Thorsten Wiegers, Sprecher des Naturschutzbunds NABU in NRW.

Die Nosferatu-Spinne (links) und die Große Hauswinkelspinne (rechts) sehen sich im ersten Moment sehr ähnlich. (IDZRW-Montage) © Robert Pfeifle/picture alliance/dpa/Nabu & blickwinkel/Imago

Sollte man selbst auf ein Exemplar stoßen, kann man die Sichtung entweder bei dem genannten Portal oder aber auch bei der NABU melden.

Nosferatu-Spinne Höhere Klassifizierung Zoropsis Wissenschaftlicher Name Zoropsis spinimana Familie Kräuseljagdspinnen (Zoropsidae)

Giftige Nosferatu-Spinne breitet sich: So kam sie nach Deutschland und NRW

Ihr Namen kommt von der charakteristischen Zeichnung auf ihrem Rücken, die an die Figur „Nosferatu“ aus der ersten großen Verfilmung des Gruselromans „Dracula“ erinnert.

Die Zeichnung auf dem Vorderkörper der Nosferatu-Spinne soll dem legendären Vampir ähneln. © Ronald Grant /Imago

Die Nosferatu-Spinne stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wurde in den letzten Jahren vermutlich als „blinder Passagier“ im Güterverkehr nach Deutschland eingeschleppt. Der Achtbeiner wurde hierzulande erstmals im Jahr 2005 in Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) entdeckt. (os)