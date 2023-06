Auto fährt in Fluss: Eine der Frauen stirbt in Klinik

Nach dem schweren Unfall in Werdohl (Märkischer Kreis), bei dem ein Auto in den Fluss Lenne geriet, ist eine der beiden geborgenen Frauen tot. Die 28-jährige aus Recklinghausen sei am Abend im Klinikum Lüdenscheid gestorben, teilte die Polizei am späten Freitagabend mit. Ein Angler und weitere Ersthelfer hatten die Frau und eine 31-Jährige aus dem Wagen geborgen, der auf dem Dach lag - teilweise auf der Böschung und teilweise im Fluss.

Werdohl - Beide waren lebensgefährlich verletzt.

Das Auto war nach einem Unfall auf der Bundesstraße 236 nach rechts von der Straße abgekommen und über die Leitplanke in die Lenne gestürzt, hatte die Polizei mitgeteilt. dpa