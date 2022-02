Autofahrer verletzt Beamten und zeigt Sympathie für Mörder

Teilen

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein 59-jähriger Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten verletzt und Sympathie bekundet für die mutmaßlichen Polizisten-Mörder in Rheinland-Pfalz. Der Mann sei am Sonntag wegen seiner auffälligen Fahrweise in Rietberg bei Bielefeld von den Beamten angehalten und kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 59-Jährige habe Ausfallerscheinungen gezeigt und sollte für eine Blutentnahme mit zur Polizeiwache kommen.

Rietberg - Daraufhin habe er mehrfach in Richtung der Polizisten und des Streifenwagens getreten und geschlagen und einen Polizisten leicht verletzt. Auch der 59-Jährige sei beim Anlegen von Handfesseln leicht verletzt worden. „Er beleidigte die Polizisten und äußerte, dass er Verständnis für die Täter habe, die die Polizeibeamtin und den Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz vor zwei Wochen töteten“, teilte die Polizei mit. Dort waren Ende Januar eine Polizeianwärterin und ein Kommissar während einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden. Gegen den 59-Jährigen wird nun ermittelt. dpa