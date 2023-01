Ausgebüxte Zirkus-Zebras galoppieren über Bundesstraße

Teilen

Auf einer Bundesstraße in Geldern wurden am Montag zwei Zebras gesichtet, die aus einem Zirkus ausgebüxt waren. Die Tiere mussten polizeilich begleitet werden.

Geldern – Einen tierischen Einsatz hatte die Polizei in Geldern (NRW) am Montagvormittag. Autofahrer meldeten zwei Zebras, die auf einer Bundesstraße Richtung Kerken unterwegs waren. Laut Angaben der Polizei seien die Tiere, die einem Zirkus gehörten, aus einem Hof in Geldern ausgebüxt. Zuvor erhielten die Einsatzkräfte einen amüsanten Anruf eines Autofahrers, der über die Zebras berichtete: „Ich habe nicht getrunken, aber ich sehe hier zwei frei laufende Zebras“, sagt der Mann am Telefon. Das teilte die Polizei NRW Kleve am Montag in einem Facebook-Post mit.

Was? Zirkus-Zebras sind aus einem Hof in Geldern ausgebüxt und galoppierten über eine Bundesstraße

Zirkus-Zebras sind aus einem Hof in Geldern ausgebüxt und galoppierten über eine Bundesstraße Wann? Montagvormittag, 23. Januar 2023

Montagvormittag, 23. Januar 2023 Wo? B9 Richtung in Richtung Kerken (Kreis Kleve)

Zirkus-Zebras in Geldern ausgebüxt: Polizei begleitet Tiere über Bundesstraße

Montagvormittag war die Polizei in Geldern damit beschäftigt, zwei ausgebüxte Zirkus-Zebras auf der B9 einzufangen. © Polizei Geldern

Während es den Polizisten gelang, Zebra „Nemo“ auf einem anderen Grundstück in der Nähe einzuholen, galoppierte „Monty“ weiter über die B9 in Richtung Kerken, berichtet 24RHEIN. Auf seinem nicht ungefährlichen Weg wurde „Monty“ von zwei Streifenwagen begleitet. Die Polizisten versuchten das Zebra aus dem Wagen heraus am Halfter zu ergreifen, das klappte allerdings nicht so recht.

Im Bereich Nieukerk konnten sie das Tier aber mithilfe eines LKW-Fahrers einfangen. Am Ende der Verfolgungsjagd konnten die beiden Zebras wieder an ihre Besitzer abgegeben werden – Mitglied einer Schausteller-Familie. (spo)