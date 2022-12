Baby so schwer verletzt, dass es sterben wird: Vater festgenommen

Von: Johanna Werning

In Köln wurde ein Säugling wohl so stark geschüttelt, dass es in den nächsten Tagen sterben wird (Symbolbild) © Maximilian Koch/Imago

Ein 19-Jähriger soll sein sechs Wochen altes Baby so sehr geschüttelt haben, dass es „in den nächsten Tagen versterben wird“, so die Polizei Köln.

Köln – Im Stadtbezirk Köln-Nippes wurde am Mittwochabend, 19. Dezember, ein 19-Jähriger festgenommen. „Ihm wird vorgeworfen, seine sechs Wochen alte Tochter in der gemeinsamen Wohnung so schwere Hirnverletzungen zugeführt zu haben, dass sie in den nächsten Tagen versterben wird“, heißt es am Donnerstag.

Köln: Vater soll Baby so schwer verletzt haben, dass es sterben wird

„Aktuell liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein Schütteltrauma handelt“, sagt Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Nachfrage von 24RHEIN. Bei einem Schütteltrauma handelt es sich um eine Hirnverletzung, die durch heftiges, gewaltsames Schütteln von Babys und Kleinkindern verursacht wird. Ob die Familie bereits dem Jugendamt bekannt war, sei am Donnerstagmittag noch unklar, so Bremer von der Staatsanwaltschaft Köln. „Die Ermittlungen laufen noch.“

Klar ist bereits: Der Kölner hat am Dienstag selbst den Notruf alarmiert und von einem angeblichen Sturz gesprochen, berichtet 24RHEIN. „Nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung im Krankenhaus steht der von ihm geschilderte Geschehensablauf zu den diagnostizierten Verletzungen im Widerspruch“, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Baby in Köln lebensgefährlich verletzt: Vater (19) festgenommen

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Nach ersten Ermittlungen war der 19-Jährige zum Tatzeitpunkt mit dem Säugling alleine in der Wohnung. Am Mittwochabend wurde er festgenommen. Er soll noch heute einem Haftrichter „wegen des dringenden Verdachtes des versuchten Totschlages“ vorgeführt werden.

Das ist ein Schütteltrauma ► Ein Schütteltrauma ist eine durch äußere Gewalt verursachte Hirnverletzung bei Säuglingen und Kleinkindern. ► Dabei wird das Baby oder das Kleinkind so stark geschüttelt, dass der Kopf unkontrolliert hin und her schleudert. ► Beim Schütteln schleudert der Kopf des Säuglings unkontrolliert hin und her. Denn der Säugling kann – wegen seiner schwachen Nackenmuskulatur – den Kopf nicht alleine halten. Dabei wird das Gehirn im Schädel hin- und hergeworfen. Es können Blutgefäße und Nervenbahnen reißen. ► Die Folge: Lebenslange Behinderungen und sogar Tod sind möglich. ► Häufig werden die Kinder so stark geschüttelt, wenn sie vorher weinen. ►10 bis 30 Prozent der geschüttelten Kinder, die in eine Klinik gebracht werden, sterben. Rund zwei Drittel der Babys, die ein diagnostiziertes Schütteltrauma überleben, erleiden verzögerte bzw. chronische Schäden. Nur schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der Säuglinge überleben ein diagnostiziertes Schütteltrauma ohne bleibende Schäden. Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

