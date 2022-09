Raubvogel schnappt sich Kätzchen – was dann passiert, „grenzt fast an ein Wunder“

Von: Nina Büchs

Bei Bad Münstereifel fiel am Sonntag, 25. September, plötzlich ein kleiner Kater vom Himmel – möglicherweise handelt es sich um eine Wildkatze. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Spaziergänger beobachteten in Iversheim bei Bad Münstereifel, wie plötzlich ein Kätzchen vom Himmel fiel. Ein Raubvogel ließ es offenbar fallen.

Iversheim/Bad Münstereifel – Ein Kätzchen bei Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) hatte wohl einen wachsamen Schutzengel – denn um ein Haar wäre es auf der Speisekarte eines Raubvogels gelandet. Wie der Tierschutz Euskirchen e.V. berichtet, beobachten Spaziergänger im Friedwald bei Iversheim, wie ein Vogel ein Kätzchen in seinen Klauen trug „In diesem Moment ließ er das kleine Wesen fallen. Es fiel gottlob in einen Busch und blieb sogar oben liegen.“

Raubvogel hat kleinen Kater in seinen Klauen – und lässt ihn plötzlich fallen

Auf Facebook teilte der Verein einige Fotos von dem Kätzchen – das eigentlich ein Kater ist. Sie tauften ihn auf „Lucky-Fly“, berichtet 24RHEIN. Die Bilder zeigen den kleinen Kater auf der Hand einer Mitarbeiterin. „Es grenzt fast an ein Wunder, dass gerade in dem Moment die Leute vorbeikamen, als der Raubvogel den Kleinen fallen ließ. Er wäre sonst jämmerlich zugrunde gegangen“, schreibt der Verein unter die Bilder.

Wie es weiter heißt, konnten die Spaziergänger das Kätzchen direkt in ihre Obhut nehmen und brachten es schnell zum Tierschutz. Den Vorfall hat das Kätzchen trotz allem gut überstanden. Es trug keinen Schaden davon und trinkt aus der Flasche, so der Tierschutz Euskirchen.

Bad Münstereifel/Kreis Euskirchen: Facebook-User gerührt – „Danke, lieber Schutzengel“

Auch die Facebook-User reagierten mit emotionalen Worten auf das Erlebnis des kleinen Katers. „Ich freue mich wirklich so sehr, dass der kleine Kater jetzt seine Chance aufs Leben hat“, schreibt eine Nutzerin. „Bin gespannt, ob es wirklich ein Wildkätzchen ist. So ein hübsches Kerlchen. Mann…da hat er aber Glück gehabt. Danke, lieber Schutzengel“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Bad Münstereifel: Kleiner Kater fällt Vogel aus den Klauen – möglicherweise eine Wildkatze

Übrigens könnte es sich bei „Lucky-Fly“ um ein Wildkätzchen handeln, verriet der Tierschutz Euskirchen. „Wir werden Kontakt mit NABU und/oder Retscheider Hof aufnehmen.“ Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland in Nordrhein-Westfalen (BUND NRW) kommen Wildkatzen in den Wäldern um Bad Münstereifel und Rheinbach durchaus vor.

Wildkatze (Fakten) Wiss. Name Felis silvestris Gewicht 2 bis 7 Kilogramm Alter Bis zu 12 Jahre Nahrung Reptilien, Amphibien, Kleinsäuger, Fische Feinde Fuchs, Baummarder, Luchs, Uhu Population in Deutschland Circa 6.000 Exemplare Quelle: Deutsche Wildtier Stiftung

Wie unterscheidet sich eine Wildkatze von einer Hauskatze?

Wie aber unterscheidet sich eine normale Hauskatze eigentlich von einer Wildkatze? Selbst Experten fällt es manchmal schwer, einen klaren Unterschied zu erkennen, teilt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland mit. Eindeutige Sicherheit gibt es laut der Organisation nur durch einen Gentest. Jedoch könnten bereits einige Merkmale darauf hindeuten, dass es sich um eine Wildkatze handelt. Ein Vergleich:

Fellmuster: Bei Hauskatzen meist kräftig durchgezeichnet, bei Wildkatzen deutlich abgeschwächt und eher verwischt

Bei Hauskatzen meist kräftig durchgezeichnet, bei Wildkatzen deutlich abgeschwächt und eher verwischt Ohr : Bei Hauskatzen wirkt das Ohr eher groß, da sie kürzeres Kopfhaar haben, bei Wildkatzen sind die Ohren eher klein, da sie längeres Kopfhaar haben

: Bei Hauskatzen wirkt das Ohr eher groß, da sie kürzeres Kopfhaar haben, bei Wildkatzen sind die Ohren eher klein, da sie längeres Kopfhaar haben Kopfform: Hauskatzen haben eine zarte, schlanke Schnauzenform, Wildkatzen eher eine breite, wuchtige Schnauzenform

Hauskatzen haben eine zarte, schlanke Schnauzenform, Wildkatzen eher eine breite, wuchtige Schnauzenform Schnurr- und Tasthaare: Bei Hauskatzen gelegentlich hornfarbig und schwächer ausgebildet, bei Wildkatzen weiß und kräftig ausgebildet

Bei Hauskatzen gelegentlich hornfarbig und schwächer ausgebildet, bei Wildkatzen weiß und kräftig ausgebildet Schwanz: Hauskatzen haben einen kurzhaarigen und spitzendigen Schwanz, Wildkatzen einen stumpfendigen, stark buschigen Schwanz

Hauskatzen haben einen kurzhaarigen und spitzendigen Schwanz, Wildkatzen einen stumpfendigen, stark buschigen Schwanz Schwanzmusterung: Wildkatzen haben deutliche dunkel abgesetzte Ringe in der hinteren Hälfte

(nb)