Nach Flutkatastrophe: Wann die gesperrten Bahn-Strecken wieder befahrbar sind

Von: Benjamin Stroka

Das Hochwasser hat im Sommer 2021 mehrere Bahnstrecken komplett zerstört. © C.Hardt/FutureImage/Imago

Viele Bahnstrecken in NRW und Rheinland-Pfalz wurden bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 schwer beschädigt. Der aktuelle Stand zum Wiederaufbau im Überblick.

Köln – Fast sieben Monate ist Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz inzwischen her. Wer in der Region häufig mit der Bahn unterwegs ist, wird an mehreren Stellen in den Bundesländern immer noch an die furchtbaren Schäden erinnert, die die Wassermassen im Juli 2021 angerichtet haben, berichtet 24RHEIN. Die Reparaturarbeiten bei der Bahn laufen weiter auf Hochtouren. Aber wie weit ist der Wiederaufbau der beschädigten Strecken eigentlich im Februar 2022?

Bahn: Flutschäden in NRW und Rheinland-Pfalz auf mehreren Strecken

Rund 80 Prozent der betroffenen Strecken sind inzwischen wieder befahrbar, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag (8. Februar) mitteilt. Zuletzt wurde die Verbindung zwischen Trier-Ehrang und Auw an der Kyll in Rheinland-Pfalz wieder in Betrieb genommen. Einmal pro Stunde und Richtung fährt dort nun wieder auf der stark betroffenen Eifelstrecke ein Zug. Im Frühjahr soll der Abschnitt der Eifelstrecke bis Kyllburg folgen, im Sommer der Abschnitt nach Gerolstein und danach die Strecke nach Nettersheim (Kreis Euskirchen) in NRW.

In Nordrhein-Westfalen sind vor allem die Erfttalbahn (RB23) und die Voreifelbahn noch stark betroffen. Zur Mitte des Jahres soll die Voreifelbahn wieder bis nach Euskirchen durchfahren. Bereits im August 2021 wurde der Abschnitt zwischen Bonn und Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) wieder in Betrieb genommen. Auf der Eifelstrecke soll im Frühjahr der Verkehr zwischen Euskirchen und Mechernich wieder rollen.

Bahn: Welche Strecken sind nach der Flut noch gesperrt, welche wieder frei?

Strecke Bochum – Witten: Der Betrieb läuft wieder. Die Schäden an den Gleisen im Bereich Bochum-Langendreer wurden behoben

Der Betrieb läuft wieder. Die Schäden an den Gleisen im Bereich Bochum-Langendreer wurden behoben Strecke Bochum – Dahlhausen – Hattingen (S3): Der Betrieb läuft wieder. Die Schäden an den Gleisen im Bahnhof und an Teilen der Strecke Hattingen wurden behoben.

Der Betrieb läuft wieder. Die Schäden an den Gleisen im Bahnhof und an Teilen der Strecke Hattingen wurden behoben. S-Bahn Rhein-Ruhr (S9): Der Betrieb läuft wieder. Zwischen Essen und Wuppertal wurden die beschädigten Gleise wieder repariert. Auch betroffene Böschungen, Stützmauern, Uferbefestigungen und Vegetation wurden wieder instandgesetzt.

Der Betrieb läuft wieder. Zwischen Essen und Wuppertal wurden die beschädigten Gleise wieder repariert. Auch betroffene Böschungen, Stützmauern, Uferbefestigungen und Vegetation wurden wieder instandgesetzt. Strecke Düsseldorf – Hagen: Der Betrieb läuft wieder. Die Schäden am Oberbau, an Erdbauwerken, Oberleitungen und Stützbauwerken wurden behoben.

Der Betrieb läuft wieder. Die Schäden am Oberbau, an Erdbauwerken, Oberleitungen und Stützbauwerken wurden behoben. Volmetalbahn/RB52: Der Betrieb läuft zwischen Hagen und Rummenohl wieder. Zwischen Rummenohl und Brügge laufen die Reparaturen noch. Hier müssen Gleise und Weichen erneuert sowie der Hang gesichert werden.

Der Betrieb läuft zwischen Hagen und Rummenohl wieder. Zwischen Rummenohl und Brügge laufen die Reparaturen noch. Hier müssen Gleise und Weichen erneuert sowie der Hang gesichert werden. Ruhr-Sieg-Strecke: Der Betrieb läuft wieder. Zwischen Hagen und Plettenberg wurden Oberbau, Erdkörper, Brücken, das Stellwerk und Bahnübergänge umfangreich erneuert.

Der Betrieb läuft wieder. Zwischen Hagen und Plettenberg wurden Oberbau, Erdkörper, Brücken, das Stellwerk und Bahnübergänge umfangreich erneuert. Großraum Opladen, Solingen, Hilden: Der Betrieb läuft wieder. Der Großteil der Arbeiten wurde hier bereits abgeschlossen. Auf der Strecke müssen aber noch einige Oberleitungsmasten stabilisiert werden.

Der Betrieb läuft wieder. Der Großteil der Arbeiten wurde hier bereits abgeschlossen. Auf der Strecke müssen aber noch einige Oberleitungsmasten stabilisiert werden. Strecke Köln-Hansaring – Düren: Der Betrieb läuft wieder. Es wurden Schäden an den Gleisen, Oberleitungsanlagen, Fundamenten, Masten, Stützbauwerken sowie dem Erdkörper und Oberbau behoben.

Der Betrieb läuft wieder. Es wurden Schäden an den Gleisen, Oberleitungsanlagen, Fundamenten, Masten, Stützbauwerken sowie dem Erdkörper und Oberbau behoben. Strecke Herzogenrath – Geilenkirchen : Der Betrieb läuft wieder. Der Bahndamm wurde umfangreich erneuert.

Der Betrieb läuft wieder. Der Bahndamm wurde umfangreich erneuert. Eifelstrecke (Erftstadt – Euskirchen – Ehrang): Die Strecke ist weiterhin stark betroffen. Der Betrieb zwischen Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) und Euskirchen läuft wieder. Im weiteren Verlauf südlich über Kall und Nettersheim bis nach Ehrang wird weiter gebaut und repariert. Hier müssen Gleise, Bahnübergänge, Brücken, Stellwerke, Erdkörper, Durchlässe und Kabel noch umfangreich erneuert werden.

Die Strecke ist weiterhin stark betroffen. Der Betrieb zwischen Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) und Euskirchen läuft wieder. Im weiteren Verlauf südlich über Kall und Nettersheim bis nach Ehrang wird weiter gebaut und repariert. Hier müssen Gleise, Bahnübergänge, Brücken, Stellwerke, Erdkörper, Durchlässe und Kabel noch umfangreich erneuert werden. Voreifelbahn (Bonn – Euskirchen): Der Betrieb zwischen Bonn und Rheinbach läuft wieder. Zwischen Rheinbach und Euskirchen gibt es weiterhin Reparaturen. Hier müssen Gleise, Bahnübergänge, Erdkörper und die Stellwerkstechnik umfangreich erneuert werden.

Der Betrieb zwischen Bonn und Rheinbach läuft wieder. Zwischen Rheinbach und Euskirchen gibt es weiterhin Reparaturen. Hier müssen Gleise, Bahnübergänge, Erdkörper und die Stellwerkstechnik umfangreich erneuert werden. Erfttalbahn/RB23 (Euskirchen – Bad Münstereifel): Der Abschnitt ist noch stark betroffen und wird voraussichtlich frühestens 2023 wieder befahrbar sein. Hier muss ein zerstörter Bahndamm wieder aufgebaut werden. Zudem müssen Gleise, Bahnübergänge, Brücken und Durchlässe erneuert werden.

Der Abschnitt ist noch stark betroffen und wird voraussichtlich frühestens 2023 wieder befahrbar sein. Hier muss ein zerstörter Bahndamm wieder aufgebaut werden. Zudem müssen Gleise, Bahnübergänge, Brücken und Durchlässe erneuert werden. Ahrtalbahn (Remagen – Ahrbrück): Ein Teilabschnitt ab Remagen ist wieder in Betrieb. Bis nach Ahrbrück muss aber noch ein Großteil der Strecke komplett wiederhergestellt werden. Auch Gleise, Brücken, Bahnübergänge und Durchlässe müssen hier erneuert werden.

Ein Teilabschnitt ab Remagen ist wieder in Betrieb. Bis nach Ahrbrück muss aber noch ein Großteil der Strecke komplett wiederhergestellt werden. Auch Gleise, Brücken, Bahnübergänge und Durchlässe müssen hier erneuert werden. Strecke Freinsheim – Bad Dürkheim: Der Betrieb läuft wieder. Hier wurde der zerstörte Bahndamm wieder aufgebaut.

