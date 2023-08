„Tierquälerei!“ Katze in Snack-Automat eingesperrt – Jugendliche stellen sich

Katze in Snack-Automat eingesperrt – PETA schaltet sich mit verblüffendem Aufruf ein

Von: Sebastian Schulz

Zwischen Chipstüten und einem Sixpack Bier sitzt die Katze, die von drei Jugendlichen in den Automaten gesperrt wurde. © Björn Dönges

Die Katze, die von Jugendlichen in einen Snack-Automaten gesperrt wurde, schlägt weiterhin hohe Wellen. Jetzt hat sich auch die Tierschutzorganisation PETA eingeschaltet.

Update vom 18. August, 10 Uhr: Eigentlich schien die Geschichte von der Katze, die offenbar von Jugendlichen in einen Snack-Automaten im Finnentroper Ortsteil Fehrenbracht gesperrt wurde, zu Ende erzählt. Die Katze ist befreit worden, ihr geht es gut und die Täter haben sich nach Auskunft des Automaten-Betreibers bei ihm gemeldet und sollen nun Sozialstunden bei einem Sommerfest ableisten, berichtet sauerlandkurier.de.

An diesem Freitagmorgen hat sich nun aber die Tierschutzorganisation PETA in den Fall eingeschaltet - und verblüfft mit einem Aufruf. Sie setzt 500 Euro Belohnung auf Hinweise aus, „die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym“, heißt es in dem Rundschreiben von der Pressestelle aus Stuttgart, das flächendeckend an die Medien verschickt worden sein dürfte.

Tierschutzorganisation PETA setzt Belohnung in Höhe von 500 Euro aus

Und weiter heißt es: „Fast täglich verzeichnen wir Fälle, bei denen die Vierbeiner schwer misshandelt werden und setzen uns dafür ein, dass die Täter überführt und zur Rechenschaft gezogen werden. PETA fordert außerdem harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Wer wehrlose Tiere quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.“

In ein Fach dieses XXL-Automaten in Finnentrop-Fehrenbracht wurde die Katze gesperrt. © Tomba

Inwieweit die Medienverantwortlichen von PETA mitbekommen haben, dass sich die Täter offenbar schon beim Automaten-Besitzer gestellt haben, bleibt unklar und darf zumindest angezweifelt werden. Aber obwohl sich die Täter wohl gemeldet haben, bleibt der Fall juristisch noch nicht geklärt. Die Polizei jedenfalls ermittelt weiterhin an dem Fall, sagte Esther Schöttke von der Kreispolizeibehörde Olpe an diesem Freitagvormittag auf Anfrage von sauerlandkurier.de, ohne auf weitere Details einzugehen.

Björn Dönges, der Besitzer des Automaten, bei dem sich die Täter gemeldet hatten, kann den Aufruhr, den die Tierschutzorganisation PETA nun macht, nicht nachvollziehen. Man solle doch jetzt bitte die Kirche im Dorf lassen, sagt er auf Anfrage unserer Redaktion. Es sei einfach einer Dummer-Jungen-Streich von „ganz normalen Jugendlichen“ gewesen. Die Tierschutzorganisation Peta möge sich doch lieber um wirklich wichtige Fälle kümmern, findet Dönges.



„Tierquälerei!“ Katze in Snack-Automat eingesperrt – Jugendliche stellen sich

[Erstmeldung] Als Björn Dönges, der Eigentümer des Snack-Automaten, im Finnentroper Ortsteil Fehrenbracht, von dem Streich durch eine Besucherin seines Automaten erfuhr, war er fassungslos. Eine grau-getigerte Katze saß hinter einer der Glasscheiben - im Fach mit der Nummer 344, unter einer Chipstüte mit der Geschmacksrichtung Oriental, über den Pepperoni-Chips und neben dem Sixpack Bier für 7,50 Euro. Katze in Automat gesperrt, in dem es normalerweise Snacks, Grill-Zubehör und Pellets gibt.

Solche Snacks und Getränke wie diese sind normalerweise die Produkte, die in dem XXL-Automaten am Sauerland-Radring an der Grenze des Kreises Olpe zum Hochsauerlandkreis zu finden sind. Darüber hinaus kann man hier normalerweise auch Grillzubehör und Pellets erwerben - aber natürlich keine lebenden Katzen.

Direkt nachdem die Frau Besitzer Dönges informiert hatte, eilte der Unternehmer zum Automaten, um umgehend die zutrauliche und nicht scheue Katze aus ihrem Gefängnis zu befreien. Ihre Zutraulichkeit ist der Katze offensichtlich zum Verhängnis geworden. Mindestens für eine Nacht muss sie in dem Fach gesessen haben, nachdem die Täter sie dort hineingesetzt haben und sie quasi gegen ihre gekaufte Chipstüte ausgetauscht hatten.

„Diese Angelegenheit wird hoffentlich ein Einzelfall bleiben, denn bei Tierwohl hört der Spaß auf“, wird Inhaber Björn Dönges auf der Dorf-Internetseite zitiert, die als erstes über den Fall berichtete.

Eigentlich hat sich die Tat schon viel früher ereignet - und zwar am Abend des 4. August. Aber erst jetzt hatten Dönges und die Dorfwebsite den Fall öffentlich gemacht. Seitdem ist das Medieninteresse gewaltig. Große Fernsehsender wie ARD, RTL oder Sat 1 berichten ebenso über die Geschichte aus Finnentrop wie etliche Zeitungen.

Katze in Automat gesperrt: Täter müssen nun beim Sommerfest helfen

Björn Dönges gab den Tätern nach der Veröffentlichung der Tat die Möglichkeit, sich innerhalb einer Woche zu stellen, ansonsten würde eine Anzeige bei der Polizei erfolgen. Er machte in diesem Zusammenhang auch klar, dass es sich hier nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. „Wer einer Katze Schaden oder Leiden zufügt, wird in Deutschland mit Geld- oder Freiheitsstrafen sanktioniert.“



Nach diesem Aufruf haben sich die drei Jugendlichen gestellt. Als Strafe sind sie laut Informationen von sauerlandkurier.de dazu verpflichtet, beim Sommerfest beziehungsweise Tag der offenen Tür von BSD Forst am 16. und 17. September zu helfen. Der Erlös des Sommerfestes dient einem gemeinnützigen guten Zweck, nämlich der Tafel in Finnentrop und einer Delfintherapie eines kranken Jungen. (Mitarbeit: Josephin Schüttler)

