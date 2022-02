Belohnungen im Mordfall Ernst Kaminski ausgelobt

In dem Jahrzehnte zurückreichenden Mordfall Ernst Kaminski haben die Staatsanwaltschaft Bonn und Familienangehörige Belohnungen in einer Gesamthöhe von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung des Täters führen. Das teilte die Polizei in Bonn am Dienstag mit, die auch ein weiteres Foto veröffentlichte, das den Vorstorbenen vor seinem Tod zeigt.

Bonn - Der aktuelle Erkenntnisstand werde an diesem Mittwoch in der ZDF-Sendung „XY...ungelöst“ vorgestellt.

Wie die Ermittler bereits vor wenigen Wochen mitgeteilt hatten, war es gelungen, das Gewaltopfer nach Jahrzehnten zu identifizieren. Ausgangspunkt der umfangreichen und langwierigen Ermittlungen war ein Knochenfund durch Schüler in der Waldgemarkung „In der Mordkaule“ in Ruppichteroth (Rhein-Sieg-Kreis) im Jahr 1994. Aus ersten Untersuchungen ergaben sich Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Im Laufe der Zeit konnte mit neuen Untersuchungsmöglichkeiten herausgefunden werden, dass es sich bei der Person entgegen ursprünglicher Annahme um einen Mann gehandelt haben musste.

Nach Hinweisen zur „XY... ungelöst“-Sendung im vergangenen September wurde dann geklärt, dass es um einen Mann aus Siegburg ging, der 1990 von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war. Er soll aber nach damaligen Erkenntnissen der Polizei noch bis 1992 gelebt haben. Angehörige hatten sich nach der Sendung gemeldet, und eine DNA-Analyse bestätigte, dass es sich tatsächlich um den Vermissten handelte. dpa