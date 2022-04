Mann soll 13-Jährige im Park missbraucht haben – wer erkennt ihn?

Von: Mick Oberbusch

Dieser Mann soll im Juni 2020 ein damals 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben – wer hat ihn gesehen? © Polizei Rhein-Erft-Kreis

Foto-Fahndung: Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht mit diesem Bild nach einem Mann, der eine damals 13-Jährige 2020 in einem Park in Bergheim missbraucht haben soll.

Köln/Bergheim – Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet mit einem Bild nach einem derzeit noch unbekannten Mann. Ihm wird vorgeworfen, eine damals 13-Jährige im Park an der Erft in Bergheim (NRW) sexuell missbraucht zu haben. Nun startet die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des mutmaßlichen Täters, auch die Polizei Köln unterstützt bei der Suche. Wie 24RHEIN berichtet, ist der Hintergrund dieses Fahndungsaufrufs die Anzeige des jugendlichen Opfers aus dem Rhein-Erft-Kreis. Darin schildert die jetzt 15-Jährige, dass sie am 3. Juni 2020 über die Internetplattform „connected2.me“ einen Mann kennengelernt und sich mit diesem am gleichen Tag um 19.20 Uhr am Bahnhof in Bergheim verabredet hätte.

Köln/Bergheim: Unbekannter soll 13-Jährige in Park missbraucht haben – athletische Statur, ca 1,80 Meter groß

Der Täter soll mit der Minderjährigen in einen abgelegenen Park nahe des Bahnhofs Bergheim gegangen sein und sie aufgefordert haben, an ihm sexuelle Handlungen durchzuführen, die er aufgrund des geleisteten Widerstands des Mädchens gewaltsam durchgesetzt haben soll. Im Anschluss sei der Mann in unbekannte Richtung geflohen. Der Tatverdächtige soll 17 bis 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von athletischer Statur gewesen sein.

Tatzeit : 3. Juni 2020, 19:30 bis 21:15 Uhr

: 3. Juni 2020, 19:30 bis 21:15 Uhr Tatort : 50127 Bergheim

: 50127 Bergheim Geschlecht : männlich

: männlich Äußere Erscheinung : südländisch

: südländisch Größe : ca. 1,80 Meter

: ca. 1,80 Meter Scheinbares Alter in Jahren: 17-25

17-25 Bekleidung : schwarzer Pullover, Turnschuhe, lange helle Hose

: schwarzer Pullover, Turnschuhe, lange helle Hose Körperliche Merkmale/Besonderheiten : Vollbart, glatte hochgegelte Haare

: Vollbart, glatte hochgegelte Haare Haarfarbe : dunkel

: dunkel Augenfarbe : braun

: braun Figur: athletisch

Zur Tatzeit soll er dunkle, kurze, glatt und hoch gegelte Haare und einen Vollbart gehabt haben. Auffallend waren seine braunen Augen. Zur Tatzeit soll der Unbekannte einen schwarzen Pullover, Turnschuhe sowie eine lange helle Hose getragen haben. Bekannt ist zudem, dass der Tatverdächtige am besagten Tag mit dem Zug aus Richtung Köln nach Bergheim gekommen sein soll und angeblich eine Tante mit Wohnort in Bergheim habe.

Nach mutmaßlichem Missbrauch in Bergheim (NRW): Polizei sucht Täter

Bisherige Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei sucht daher dringend Zeugen und fragt: Wer kennt die auf dem Bild gezeigte Person? Wer kann Angaben zur Identität oder Aufenthaltsort machen? Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 02233 52-0, per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (mo)