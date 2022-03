Bertelsmann mit operativem Rekordergebnis

Die Bertelsmann-Zentrale in Gütersloh. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Dank einer Erholung der Werbemärkte und Wachstum im Dienstleistungsgeschäft hat Bertelsmann 2021 das beste operative Ergebnis in der Firmengeschichte erzielt. Der Wert vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag im vergangenen Jahr bei 3,2 Milliarden Euro, wie das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen am Donnerstag in Gütersloh mitteilte.

Gütersloh - 2020 waren es 3,1 Milliarden gewesen. Vor allem die RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House und der Dienstleister Arvato hätten zu dem Bestwert beigetragen.

Das Konzernergebnis stieg um 58 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro - Bertelsmann führte das auch auf hohe Gewinne aus Unternehmensverkäufen zurück. Der Umsatz des Konzerns mit weltweit 145.000 Mitarbeitern wuchs organisch um 11,4 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro. Bis auf die rückläufigen Druckgeschäfte hätten alle Bereiche ein Wachstum verzeichnet, hieß es.

Für das laufende Geschäftsjahr gab Finanzvorstand Rolf Hellermann diesen Ausblick: „Für 2022 rechnen wir mit einem moderaten Umsatzanstieg sowie einem operativen Ergebnis, das vor Investitionen in das Streaming-Geschäft der RTL Group auf Rekordniveau stabil ist.“ Diese Erwartungen berücksichtigten noch nicht die derzeit nicht absehbaren Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. dpa