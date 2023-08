Besetzungsstreit um Präsidentenjob am Oberverwaltungsgericht

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Zwei Jahre nach dem Wechsel der Präsidentin am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht in den Ruhestand hat sich um die Nachfolge ein Besetzungsstreit entwickelt. Nach dem Vorschlag einer Kandidatin oder eines Kandidaten von Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) haben zwei Mitbewerber ein sogenanntes Konkurrentenstreitverfahren um den Top-Posten am OVG in Münster eingelegt.

Münster/Düsseldorf - Die Verwaltungsgerichte in Düsseldorf und Münster bestätigten am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, dass entsprechende Eilanträge eingegangen seien.

Mit diesen Anträgen greifen die Juristen das bisherige Auswahlverfahren und das Ergebnis an. Das Justizministerium hatte sich auf Anfrage der dpa bislang nicht zu einem möglichen Konkurrenzstreitverfahren geäußert und auf das noch laufende Bewerbungsverfahren verwiesen.

Die Stelle der Präsidentin oder des Präsidenten ist seit Mitte 2021 unbesetzt. Ricarda Brandts war Ende Mai 2021 in den Ruhestand gewechselt. Geleitet wird das OVG derzeit vom Vizepräsidenten Sebastian Beimesche. Brandts war bis zu ihrem Ausscheiden in Personalunion auch Präsidentin des NRW-Verfassungsgerichtshofes. Die Ämter wurden nach einer Gesetzesänderung getrennt.

Vor der Landtagswahl im Frühjahr 2022 gelang es der damaligen schwarz-gelben Landesregierung nicht, den Posten an der Spitze des Oberverwaltungsgerichts zu besetzen. Unter der neuen Regierung aus CDU und Grünen dauert das Besetzungsverfahren jetzt weiter an. Die Leitung des NRW-Justizministeriums wechselte nach der Wahl von der CDU zu den Grünen.

Politisch brisant wird der Besetzungsstreit, weil der 5. Senat am OVG als Präsidentensenat auch für Parteiverfahren zuständig ist. Anhängig ist in Münster ein Großverfahren um einen Streit der AfD mit dem Bundesverfassungsschutz mit Sitz in Köln. Einen Termin für die mündliche Verhandlung gibt es noch nicht.

Dabei geht es um die Einstufung des sogenannten AfD-Flügels als Verdachtsfall und als gesichert extremistische Bestrebung sowie die Einstufung der Jungen Alternative als Verdachtsfall und der Einstufung der AfD als Verdachtsfall. dpa