Dreiste Masche mit Kindergeld: Ermittler decken riesigen Sozialleistungs-Betrug auf

Von: Alina Schröder

Bei einer Razzia in Duisburg heben Ermittler ein riesiges kriminelles Netzwerk aus. Es besteht der Verdacht auf Sozialleistungsbetrug. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Wegen eines Verdachts auf Sozialleistungsbetrug stürmen Polizisten in Duisburg mehrere Wohnhäuser. Die Betrugsopfer: Familien, die auf ein besseres Leben hoffen.

Duisburg – 130 Polizisten haben am vergangenen Dienstag (15. August) in Duisburg insgesamt sechs Familienhäuser gestürmt. Der Grund: Dort sollen nach Angaben der Stadt 435 Menschen aus Südosteuropa leben, die offenbar mit einer dreisten Masche auf illegale Weise Geld vom Staat kassieren. Es besteht der Verdacht des mehrfachen Sozialleistungs-Betrugs, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Duisburg.

Familien wohl nach Deutschland geholt: Ermittler heben in Duisburg Betrugs-Netzwerk aus

Bei der Kontrolle im Stadtteil Friemersheim wurden vier Personen festgenommen. Vor Ort wurden zudem 86 Menschen angetroffen, die nicht an der Adresse gemeldet waren.

Zu der mutmaßlichen Masche der Beschuldigten sagte Achim Schmitz, Leitender Kriminaldirektor beim Landeskriminalamt Düsseldorf der Bild: „Aus Bulgarien und Rumänien werden organisiert kinderreiche Familien geholt, denen ein besseres Leben in Deutschland versprochen wird. Sie sollen hier Arbeit bekommen, die Kinder eine gute Schulausbildung“

Nachdem die Familien erstmal in Deutschland angekommen sind, sollen die Betrüger mit ihnen „sofort zum Einwohnermeldeamt und zur Familienkasse“ gegangen sein. Dort wurden Anträge unterschrieben und Bankkonten eröffnet. Doch von dem Geld sollen die Menschen dann nichts mehr gesehen haben: Nach nur wenigen Tagen „wird die Familie wieder in einen Transporter gepackt. Man erzählt ihnen, sie seien vom Amt abgelehnt worden. Dann müssen sie zurück nach Bulgarien“, sagte Schmitz. In Deutschland sollen die Betrüger allerdings das Geld weiter kassiert haben, da sie Zugriff auf die Konten haben.

Nach Razzia in Duisburg: Ermittler erklärt dreiste Masche mit Kindergeld

Laut dem Kriminaldirektor des LKA Düsseldorf werden aber nicht alle Familien wieder zurück in die Heimat geschickt. Manche bleiben zwar hier, haben aber trotzdem nichts von den Sozialleistungen. Über Scheinfirmen würden sie als Geringverdiener gemeldet. „Nebenbei müssen diese Menschen dann schwarz arbeiten, bekommen nur einige Euro, das meiste Geld kassieren auch hier die Hintermänner“, so Schmitz. Deutschland sei ein besonders attraktives Ziel für Familien aus Bulgarien. Dort könne man sogar an einem Kiosk gegen Bezahlung „bereits ausgefüllten Anträge für deutsche Ämter bekommen“.

Die Untersuchungsergebnisse der Razzia in Duisburg werden nun ausgewertet. Dies übernehmen verschiedene Behörden, darunter etwa die Familienkasse. (asc)

