Bewährungsstrafe für 17-Jährigen wegen Bombenbaus

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Im Prozess um den vereitelten rechtsextremen Terroranschlag auf ein Gymnasium in Essen ist ein 17-jähriger Schüler zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf am Freitag mitgeteilt. Der Prozess gegen den Gymnasiasten fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Gericht sprach den Gymnasiasten wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig.