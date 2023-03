Bewaffnete wollen Getränkemarkt ausrauben – Angestellter reagiert prompt: „Nicht mit mir“

Versuchter Raub

In Grevenbroich versuchten Unbekannte mit einer Waffe einen Getränkemarkt zu überfallen. Doch der Angestellte schlug die Täter in die Flucht, wie er berichtet.

Grevenbroich – In Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) haben sich am Montag zwei bewaffnete Räuber wohl den falschen Edeka-Getränkemarkt für ihr kriminelles Vorhaben ausgesucht. Denn mit dem Verhalten des Getränkemarkt-Angestellten dürften sie nicht gerechnet haben.

Bewaffnete wollen Getränkemarkt ausrauben: Doch Angestellter zückt den Baseballschläger

Am Montagabend, 6. März, wollten zwei maskierte Männer gegen 19 Uhr einen Getränkemarkt an der „Von-Bodelschwingh-Straße“ in Grevenbroich überfallen, berichtet 24RHEIN. Den 26-jährigen Angestellten bedrohten die Täter dabei mit einer silbernen Pistole, wie die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mitteilt. Dabei forderten die Unbekannten das Geld aus der Kasse.

Doch der Angestellte weigerte sich und schlug die bewaffneten Täter stattdessen in die Flucht. „Als der Angestellte einen Baseballschläger unter der Kasse hervorholte, flüchteten die Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung“, erklärt die Polizei weiter.

Denn Youssef Heinz Satici, so der Name des Mannes, wurde bereits im September 2022 im Getränkemarkt überfallen, berichtet die Bild. „Der Laden war gerade leer. Sie hielten mir eine silberne Schusswaffe vors Gesicht, riefen nur ‚Geld her!‘ und luden durch“, so Satici. „Ich ging hinter meine Kasse, sagte ‚nicht mit mir‘, griff nach dem Baseballschläger und holte aus ...“, berichtet der Angestellte der Bild weiter.

Polizei warnt: „Sollten Sie in die unwahrscheinliche Lage geraten, in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt zu sein, ist das einzig Richtige, den Forderungen des/der Täter/s nachzugeben. Ihr Leben ist wichtiger als alle Wertsachen. Waffen bedeuten immer eine absolute Gefahr für Ihr Leben!“ (Quelle Polizei NRW)

Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt in Grevenbroich: Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei nach den vermummten Tätern. Die beiden Männer sollen etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Sie waren mit schwarzen Steppjacken, schwarzen Jogginghosen und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Zwischen den Männern habe es laut Zeugen einen sichtbaren Größenunterschied gegeben, heißt es weiter. „Vermutlich sprach zumindest einer der Unbekannten akzentfrei Deutsch.“

Zeugen, die Hinweise auf die Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden. (jw mit ots)

