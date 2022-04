Bewohner überrascht Einbrecher und stellt ihn auf der Flucht

Teilen

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Bei einem Einbruch in Paderborn hat ein Bewohner den Täter bei der Flucht verfolgt und überwältigt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war der drogenabhängige Mann in ein Reihenhaus eingestiegen. Der Besitzer arbeitete in der Nacht auf Montag gegen 1.30 Uhr noch in seinem Büro, hörte Geräusche und sah den Flüchtenden durch die Haustür verschwinden.

Paderborn - „Couragiert nahm der Mann die Verfolgung auf und stellte den Flüchtenden noch auf seinem Grundstück“, teilte die Polizei mit. Die Beamten entdeckten bei dem Tatverdächtigen Einbruchswerkzeug, Beutestücke und Drogen. Er hatte sich den Ermittlern zufolge darauf spezialisiert, möglichst ohne Spuren zu hinterlassen, einzubrechen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler weiteres Diebesgut, für das jetzt die Besitzer gesucht werden. Gegen den Mann waren mehrere Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdelikten anhängig. Er kam in Untersuchungshaft. dpa