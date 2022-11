13-Jährige bewusstlos und gefesselt in Waldstück gefunden – Polizei gibt Statement ab

Von: Patrick Huljina

Teilen

Mädchen (13) gefesselt mit Kabelbindern im Wald gefunden. Die Polizei sucht in einem Waldstück im Münsterland nach Spuren. © Guido Kirchner/dpa

Ein 13-jähriges Mädchen ist bewusstlos und gefesselt am Dienstag in einem Waldstück in Ostbevern in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Die Polizei ermittelt weiter in alle Richtungen.

Update vom 16. November, 16.55 Uhr: Die 13-jährige Schülerin, die am Dienstag bewusstlos und an den Händen gefesselt in einem Wald in Ostbevern gefunden wurde, ist bereits seit Dienstagabend wieder zu Hause. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor ist das Mädchen in einem Krankenhaus behandelt worden. Die 13-Jährige habe nur leichte Verletzungen erlitten. Allerdings könne sie sich an nichts erinnern. Die Hintergründe sind zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, hieß es am Mittwochmorgen. Auch ein Sexualdelikt könne demnach nicht ausgeschlossen werden (siehe auch Update von 9.30 Uhr).

Der Leiter der Kreispolizeibehörde Warendorf, Dr. Olaf Gericke, hat sich zu dem Vorfall geäußert: „Der Vorfall in Ostbevern macht uns betroffen. Wir – die Polizei – tun alles, um das Geschehen schnell aufzuklären. Das sind wir dem betroffenen Mädchen und den Angehörigen schuldig.“ Ihm sei bewusst, dass sich nun viele Eltern Sorgen um ihre Kinder insbesondere auf dem Schulweg machen. Gericke unterstreicht in seinem Statement: „Wir sind aktuell und in nächster Zeit verstärkt mit Polizisten in Ostbevern präsent. Dabei liegt unser besonderer Fokus auf den Schulwegzeiten der Kinder und Jugendlichen.“

Gefesselt im Wald in Ostbevern: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Update vom 16. November, 9.30 Uhr: Aufmerksame Spaziergänger hatten am Dienstagmorgen erst ein Fahrrad und dann einen Rucksack an einem Weg bemerkt. Kurze Zeit später entdeckten sie ein Mädchen (13) bewusstlos mit gefesselten Händen in einem Waldstück in Ostbevern neben einem Baum. Was genau passiert ist, ist zunächst noch unklar. Nach dem derzeitigen Stand kann sich das Mädchen an nichts erinnern. Offenbar ist die 13-Jährige auf dem Weg zur Schule angegriffen worden.

Die Polizei ermittelt weiter in alle Richtungen, heißt es am Mittwochmorgen. So könne derzeit auch ein Sexualdelikt nicht ausgeschlossen werden. Es würden Spuren ausgewertet und Zeugen befragt, damit alle „Puzzleteile“ des Falls zusammengefügt werden könnten, schilderte die Sprecherin. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden.

Mit einer Hundertschaft durchkämmte die Polizei das Waldstück in der Dorflandschaft im Münsterland nach möglichen Spuren. Auch ein Polizeihund war im Einsatz. Der Fundort wurde großräumig abgesperrt.

Ostbevern: 13-Jährige bewusstlos und gefesselt in Waldstück gefunden - Ehepaar fand Mädchen

Update vom 15. November, 17 Uhr: Die Polizei bestätigte inzwischen, dass die 13-Jährige am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule in Ostbevern überfallen und mit Kabelbindern an den Händen gefesselt wurde. Das Mädchen habe nur leichte Verletzungen erlitten und sei – entgegen einiger Medienberichte – nicht an einen Baum gefesselt gewesen.

Die Hintergründe des Falls blieben zunächst unklar. Das Mädchen konnte sich laut Polizei bei einer ersten Befragung nicht an den Vorfall erinnern. Die Polizei durchsuchte mit einer Hundertschaft und Hunden die Umgebung der Fundstelle in einem Waldstück, fand aber nichts, wie eine Sprecherin sagte. Nun müssten Zeugen befragt und der Ablauf wie ein Puzzle zusammengesetzt werden.

Ein Ehepaar hatte die Achtklässlerin gefunden, die ein Gymnasium in Ostbevern besucht. Laut der Polizeisprecherin war dem Paar beim Spaziergang in dem Waldstreifen ein Fahrrad und ein Rucksack am Wegesrand aufgefallen. Dann habe das Ehepaar das Mädchen entdeckt und die Rettungskräfte verständigt.

Polizisten durchsuchen das Gelände, in dem die 13-Jährige bewusstlos aufgefunden worden war. © Guido Kirchner/dpa

Ostbevern (NRW): Mädchen kann sich nicht an Vorfall erinnern

Update vom 15. November, 14.15 Uhr: Nach dem Fund eines bewusstlosen 13-jährigen Mädchens in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei weitere Informationen veröffentlicht. Laut einer Sprecherin wurde das Kind von einem Ehepaar entdeckt. Beim Spaziergang in dem Waldstreifen in Ostbevern sei den Passanten ein auf dem Boden liegendes Fahrrad aufgefallen – offensichtlich das Rad des Mädchens. Dann habe das Paar, das aus einer nahe gelegenen Siedlung kommen soll, das Mädchen entdeckt und die Rettungskräfte verständigt.

Die 13-Jährige wurde zunächst bewusstlos in ein Krankenhaus gebracht, kam später wieder zu sich und konnte am Mittag bereits von der Polizei befragt werden. Sie habe aber keinerlei Erinnerung an den Vorfall mehr, sagte die Sprecherin.

Kriminaltechniker untersuchen ein Fahrrad an der Stelle, an der ein 13-jähriges Mädchen in Ostbevern bewusstlos gefunden wurde. © David Poggemann/dpa

Ostbevern (NRW): 13-jähriges Mädchen bewusstlos gefunden

Erstmeldung vom 15. November: Ostbevern - Am Dienstagmorgen (15. November) ist in Ostbevern im Münsterland eine 13-Jährige bewusstlos am Boden liegend gefunden worden. Passanten hatten das Mädchen gegen 7.50 Uhr in einem Waldstück der Gemeinde in Nordrhein-Westfalen entdeckt. Das Opfer ist offenbar unter nicht näher bekannten Umständen auf dem Weg zur Schule angegriffen worden.

Eine Polizeisprecherin erklärte, das Mädchen sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Zum Gesundheitszustand der 13-Jährigen gab es zunächst keine näheren Informationen. Sie sei beim Abtransport weiter bewusstlos gewesen.

Es gebe zunächst keine Hinweise auf eine Vergewaltigung, sagte die Sprecherin. Nähere Angaben zur Auffindesituation wollte die Sprecherin aus Ermittlungsgründen nicht machen.

Ostbevern (NRW): Mädchen offenbar mit Kabelbindern gefesselt

Wie die Bild berichtet, sei das Mädchen mit Kabelbindern an den Händen gefesselt gewesen. Zudem habe ein Fahrrad neben dem Fundort gelegen. Die 13-Jährige sei demnach augenscheinlich vom Rad gerissen worden.

Der Einsatzort wurde abgesperrt. Die Polizei suchte nach Spuren. Dabei sollten auch ein Suchhund und eine Einsatzhundertschaft helfen. Neben der Fundstelle ist eine Baustelle. Arbeiter von dort hätten bei der Erstversorgung geholfen, sagte die Sprecherin. (ph/dpa)