BGH bestätigt Urteil gegen IS-Hassprediger Abu Walaa

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der einstige Deutschland-Chef der Terrormiliz IS, Abu Walaa, ist rechtskräftig zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf seine Revision, wie am Montag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hatte den damals 37 Jahre alten Iraker im Februar 2021 unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Karlsruhe - (Az. 3 StR 500/21)

Mit dem Hassprediger standen damals drei weitere Männer vor Gericht, die Haftstrafen zwischen gut vier und acht Jahren erhielten. Zwei der Mitangeklagten hatten das Urteil ebenfalls angefochten, der BGH verwarf auch ihre Revisionen. Damit ist es rechtskräftig.

Laut OLG hatten die Männer junge Leute vor allem im Ruhrgebiet und in Niedersachsen radikalisiert und in die Kampfgebiete des Islamischen Staats (IS) geschickt. Abu Walaa war Imam der Moschee des inzwischen verbotenen Vereins „Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim“. dpa