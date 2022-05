Bielefeld in Bochum wieder mit Abwehr-Routinier Brunner

Ein Fußballspieler ist am Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Arminia Bielefeld kann in der wichtigen Bundesligapartie beim VfL Bochum womöglich wieder auf Stamm- Abwehrspieler Cédric Brunner zurückgreifen. Ob der 28-Jährige an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) spielen kann, entscheide sich kurzfristig, teilte die Arminia am Donnerstag mit.

Bochum - Brunner war im Spiel beim VfL Wolfsburg vor knapp einem Monat nach einem Zusammenprall kurz bewusstlos gewesen und hat seither nicht mehr gespielt. Verzichten muss Interimstrainer Marco Kostmann definitiv auf den verletzten Club-Rekordtorjäger Fabian Klos und auf Stürmer Bryan Lasme.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt Bielefeld auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat zwei Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang. Die Schwaben spielen erst am Sonntag beim bereits als Meister feststehenden FC Bayern München. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, und wir müssen es gewinnen“, sagte Kostmann. „Mit zunehmendem Spielverlauf müssten wir dann das Risiko erhöhen. Das heißt aber nicht, dass wir ab der ersten Minute All-In gehen, das werden wir nicht tun.“ dpa