Bielefelds neuer Trainer hofft auf „Wucht des Vereins“

2. Bundesliga

Mitch Kniat geht die Herausforderung als neuer Cheftrainer beim Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld mit viel Optimismus an. „Das ist eine schwere Aufgabe, das wissen wir alle, aber wir werden das hinbekommen. Dieser Verein hat eine ungeheure Wucht, die müssen wir wieder entfalten“, sagte der Fußballlehrer am Mittwoch bei seiner Vorstellung. „Arminia und Verl sind in derselben Liga, aber zwei unterschiedliche Hausnummern.

Bielefeld - Das merkt man schon, wenn man einfach nur ins Stadion kommt“, sagte Kniat, der vom SC Verl zur Arminia gekommen ist.

Das Saisonziel für die Bielefelder, die in der Relegation der 2. Fußball-Bundesliga gegen Wehen Wiesbaden unterlegen waren und so innerhalb von nur zwei Jahren von der Bundesliga bis in die 3. Liga sportlich abgestürzt sind, ist noch offen. Kniat wollte sich nicht auf den direkten Wiederaufstieg festlegen: „Der Kader ist noch so klein, dass wir gar kein Ziel ausgeben können“.

Fast kein Profi aus der Vorsaison hat einen Vertrag für die 3. Liga, von den erfahrenen Spielern bleibt bislang lediglich Arminia-Rekordspieler Fabian Klos. Aber Kniat sieht darin kein allzu großes Problem. „Wir können uns die Mannschaft selber zusammenstellen, das bietet eine große Chance.“ dpa