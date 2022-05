„Bild“: Bochum-Coach Reis Kandidat beim VfL Wolfsburg

Bochums Coach Thomas Reis ist einem Medienbericht zufolge Trainerkandidat beim VfL Wolfsburg. Nach Informationen der „Bild“ soll der 48-Jährige das Wolfsburger Interesse geweckt haben. „Sollte es eine Anfrage geben, würde ich mir alles anhören“, sagte Reis demnach. „Das gehört zum Geschäft.“ Reis sagte allerdings auch: „Aktuell gehe ich fest davon aus, zusammen mit unserem Manager Sebastian Schindzielorz, der ja offenbar auch mit Wolfsburg in Verbindung gebracht wird, die neue Saison für Bochum zu planen.“

Wolfsburg - Reis hatte mit Aufsteiger Bochum in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit überraschend souverän die Klasse gehalten. Von 2016 bis 2019 arbeitete Reis bereits in der Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg. „Dass ich eine enge Beziehung zum VfL Wolfsburg habe, ist bekannt. Schließlich war ich dort viele Jahre als Junioren-Trainer tätig“, sagte Reis. Die Niedersachsen hatten am Sonntag überraschend die Zusammenarbeit mit Trainer Florian Kohfeldt beendet. dpa