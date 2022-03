„Bild“: Schalke gegen Rostock mit Sondertrikot

Nach der Trennung von seinem bisherigen Sponsor Gazprom wegen der Invasion Russlands in die Ukraine will Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 an diesem Samstag mit einem Sondertrikot auflaufen. Wie die „Bild“ (Samstag) berichtet, sollen die Spieler im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky) bereits den Nachfolger Vivawest neben dem Schriftzug „Gemeinsam für Frieden“ präsentieren.

Gelsenkirchen - Nach jahrelanger Partnerschaft hatte der Club die Zusammenarbeit mit Gazprom als Folge der russischen Invasion in die Ukraine beendet. Der russische Staatskonzern war seit 2007 der wichtigste Geldgeber des mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Traditionsclubs. Schalke hatte zuletzt Gespräche mit dem Immobilien-Unternehmen Vivawest bestätigt, aber noch keinen Vertragsabschluss bekanntgegeben.

Für das Spiel gegen die Rostocker sind 41.055 Zuschauer erlaubt. Bislang hatten die Schalker mit einer Auslastung von maximal 25.000 Plätzen gerechnet. dpa