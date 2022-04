Phantasialand: Beliebte Achterbahn muss kurzfristig schließen

Von: Nina Büchs

Teilen

Die „Black Mamba“ im Phantasialand in Brühl ist aktuell nicht in Betrieb. Die beliebte Achterbahn bleibt für mehrere Tage geschlossen.

Brühl – In rasantem Tempo durch die Lüfte fliegen, vorbei an Wasserfällen und kantigen Felsen – das können Besucherinnen und Besucher bei einer Fahrt mit der Achterbahn „Black Mamba“ im Phantasialand in Brühl erleben. In der letzten Aprilwoche muss das beliebte Fahrgeschäft – die „Königin der Schlangen“ – jedoch für mehrere Tage schließen, wie 24RHEIN berichtet.

Phantasialand Brühl Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl Telefon: 02232 36-200 Eröffnet: 1967

Phantasialand: Achterbahn „Black Mamba“ mehrere Tage geschlossen

Wann muss die „Black Mamba“ schließen? Von Montag, 25. April, bis einschließlich Freitag, 29. April 2022

Von Montag, 25. April, bis einschließlich Freitag, 29. April 2022 Warum muss die „Black Mamba“ schließen? Grund für die Schließung sind Baumaßnahmen im Streckenverlauf

Grund für die Schließung sind Baumaßnahmen im Streckenverlauf Quelle: Phantasialand.de

Die kurzfristige Schließung der „Black Mamba“ teilte das Phantasialand auf seiner Website mit.

Phantasialand in Brühl: Achterbahn „Black Mamba“ – Infos zum Fahrgeschäft im Überblick

Fahrerlebnis: Die Black Mamba steht für puren Nervenkitzel. Mit schnellen Turns, engen Kurven und Loopings zischt die Black Mamba haarscharf an Wasserfällen und Felsen vorbei

Die Black Mamba steht für puren Nervenkitzel. Mit schnellen Turns, engen Kurven und Loopings zischt die Black Mamba haarscharf an Wasserfällen und Felsen vorbei Themenwelt: Deep in Africa

Deep in Africa Maximale Geschwindigkeit: 80 km/h

80 km/h Nutzungsbedingungen: Personen unter 1,40 Meter oder über 1,95 Meter Körpergröße und Kinder unter 10 Jahren dürfen nicht mitfahren.

Personen unter 1,40 Meter oder über 1,95 Meter Körpergröße und Kinder unter 10 Jahren dürfen nicht mitfahren. Eröffnung: 24. Mai 2006 (Voraböffnung am 23. Mai 2006)

24. Mai 2006 (Voraböffnung am 23. Mai 2006) Hersteller: Bolliger & Mabillard

Die „Black Mamba“ im Themenbereich Deep in Africa ist eine der beliebtesten Achterbahnen im Phantasialand und muss ab dem 25. April 2022 für mehrere Tage schließen. © Jörg Carstensen/dpa

Phantasialand: Diese Achterbahnen und Action-Attraktionen gibt es außerdem im Freizeitpark in Brühl

Neben der Black Mamba gibt es im Phantasialand Brühl jedoch noch jede Menge weitere Fahrgeschäfte, die Action und Nervenkitzel versprechen. So zum Beispiel die Wasserbahn „Chiapas“ oder die Achterbahn „F.L.Y“, die als beste Achterbahn-Neuheit Deutschlands 2021 ausgezeichnet wurde und den Parkscout Publikums Award erhielt. Einige Action-Attraktionen im Überblick:

F.L.Y.

Chiapas – Die Wasserbahn

Taron

Talocan

Mystery Castle

River Quest (Wildwasser Rafting)

Winja‘s Fear

Winja‘s Force

Phantasialand Brühl: Wartezeiten an Fahrgeschäften verkürzen – so klappt es

An manchen Tagen kann es im Phantasialand sehr voll werden. Besonders bei gutem Wetter, an Feiertagen, in den Ferien oder am Wochenende ist der Freizeitpark gut besucht. Besucherinnen und Besucher müssen sich dann auf längere Wartezeiten vor den Fahrgeschäften einstellen. Doch mit dem sogenannten „Quick Pass“ können die Wartezeiten auch verkürzt werden. Alles, was man dazu wissen muss, zeigt 24RHEIN im Überblick.

Freizeitparks in NRW im Überblick: Movie Park, Fort Fun Abenteuerland, Wunderland Kalkar

Neben dem Phantasialand in Brühl gibt es in und um NRW auch weitere Freizeitparks mit Achterbahnen, Fahrgeschäften und Shows.

(nb)