Blau-Gelbes Kreuz sammelt im Dauereinsatz Spenden für die Ukraine – doch es gibt Probleme

Natalie Nothstein (links) und Linda Mai vom Blau-Gelben Kreuz sammeln mit unzähligen Ehrenamtlern Spenden für die Ukraine © 24RHEIN

Seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, sammelt das Blau-Gelbe Kreuz in Köln Spenden im Dauereinsatz. Doch das wird immer schwieriger.

Köln – Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Für das Blau-Gelbe Kreuz in Köln bedeutet das, dass der gemeinnützige Verein auch weiterhin im Dauereinsatz ist, um Spenden für die Ukraine und für Ukraine-Geflüchtete zu sammeln. Allein am Mittwoch, 20. April, wurden drei Lkws beladen. Ihr Ziel: Die ukrainisch-polnische Grenze. An Bord: 120 Tonnen Spenden erzählt die Pressesprecherin Natalie Nothstein im Gespräch mit 24RHEIN.

24RHEIN hat das Blau-Gelbe Kreuz besucht und weiß, warum gerade jetzt Spenden wichtig sind.

Doch die benötigten Spenden zusammenzubekommen, ist alles andere als leicht. Das Problem: Immer weniger Spenden kommen im Spendenlager in Köln-Rodenkirchen an. „Am Anfang haben wir 40 bis 50 Paletten am Tag gepackt, jetzt schaffen wir teilweise nicht einmal eine“, erzählt Ehrenamtler Jan weiter. Nicht die einzige Herausforderung für das Blau-Gelbe-Kreuz. (jw)