Flugzeugabsturz Ostsee: Insassen vermutlich tot – Pilot war bekannter Kölner Karnevalist

Von: Johanna Werning

Das in der Ostsee abgestürzte Privatflugzeug soll von Peter Griesemann, jahrelanger Präsident der Blauen Funken, geflogen worden sein. Nun wurden Körperteile entdeckt.

Drama in der Luft: Am Sonntagmittag (4. September) ist ein Kleinflugzeug über der Ostsee abgestürzt. Nach Einschätzung der lettischen Behörden sind alle Insassen der verunglückten Maschine ums Leben gekommen.

Bei den Insassen handelt es sich wohl um Peter Griesemann aus Köln, jahrelanger Präsident der Blauen Funken, und seine Familie. Am Montagabend fanden Rettungskräfte Körperteile im Meer.

Zur Ursache des Absturzes ist derweil noch nichts bekannt. Viele Fragen sind weiterhin unklar.

Dieser Ticker wird laufend aktualisiert.

Update vom 7. September, 11:31 Uhr: Lettische Rettungskräfte haben am Mittwochmorgen weitere Wrackteile gefunden. Die Teile wurden etwa 200 Meter vom ursprünglichen Suchort in einer Tiefe von etwa 60 Metern gefunden, wie der Leiter des lettischen Seerettungskoordinationszentrums, Peteris Subbota, am Mittwoch im Fernsehen sagte.

Nach Angaben von Subbota soll nun durch weitere Analysen geklärt werden, ob es sich tatsächlich um das gesuchte Flugzeug handelt. Die Überreste seien relativ klein, weshalb das Anheben mit Kränen unproblematisch sein dürfte. Die Tiefe, in der die Teile liegen, könnten die Arbeiten allerdings erschweren.

Update vom 7. September, 9:42 Uhr: Drei Tage sind seit dem rätselhaften Absturz der Cessna 551 vergangen. Nach Einschätzung der lettischen Behörden sind alle Insassen der verunglückten Maschine ums Leben gekommen. „Es ist nun klar, dass keine Hoffnung mehr besteht, Überlebende zu finden“, sagte der Leiter des lettischen Seerettungskoordinationszentrums, Peteris Subbota, am Dienstagabend im lettischen Fernsehen.

Dies lasse sich nach den bisherigen Funden bei der Suchaktion im Meer als erste Schlussfolgerung über den Moment des Aufpralls ziehen. „Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls war sehr hoch und das Flugzeug ist in viele kleine Teile zerbrochen.“

Nachdem bereits mehrere Wrackteile und Trümmer der verunglückten Maschine aus dem Meer geborgen wurden, fanden die Retter nun auch menschliche Körperteile nahe der Absturzstelle. Die Überreste wurden der Kriminalpolizei zur weiteren Ermittlung übergeben. Sie seien am Montagabend in der Ostsee vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt worden. Viele Fragen zum Unglück und dessen Ursache blieben aber weiter offen. Dazu zählt auch, wie genau es zum Absturz kommen konnte.

Flugzeugabsturz Ostsee: Pilot war bekannter Kölner Karnevalist – Körperteile entdeckt

Update vom 6. September, 16:46 Uhr: Nach dem rätselhaften Absturz eines Privatjets in der Ostsee suchen lettische Einsatzkräfte weiter nach den vermissten Insassen aus Köln. Nachdem bereits mehrere Wrackteile und Trümmer der verunglückten Maschine aus dem Meer geborgen wurden, fanden die Retter am Montagabend auch menschliche Körperteile nahe der Absturzstelle.

Die Überreste seien der Kriminalpolizei zur weiteren Ermittlung übergeben worden, sagte die Sprecherin der lettischen Marine, Liva Veita, am Dienstag der Nachrichtenagentur Leta. Bei den vier Insassen soll es sich um Peter Griesemann, seine Ehefrau Juliane, Tochter Lisa und deren Freund handeln. Griesemann ist Unternehmer und ehemaliger Präsident der Blauen Funken.

Verschiedene Kölner Karnevalsgesellschaften kondolierten bereits und auch Kölns Oberbürgermeisterin Reker äußerte sich. Aktuell gelten die vier Insassen der Cessna 551 allerdings weiterhin als vermisst. Die Ermittlungen laufen weiter – auch zur Absturzursache.

Die Cessna war in Jerez (Spanien) gestartet und stürzte in der Ostsee ab © Helmut Fohringer/dpa

Flugzeugabsturz Ostsee: „Tragisches Unglück“ – Pilot war bekannter Kölner Karnevalist

Update vom 6. September, 14:31 Uhr: Auch weiterhin sind viele Fragen bei dem mysteriösen Flugzeugabsturz in der Ostsee offen. Der Privatjet stürzte am Sonntag vor der lettischen Küste ab. Seitdem werden die vier Insassen gesucht. Die Vermutung allerdings: Pilot und Karnevals-Gigant Peter Griesemann sowie seine Ehefrau Juliane, Tochter Lisa und deren Freund sind tot.

Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich zum Unglück der Familie Griesemann geäußert. An die Hinterbliebenen habe sie unter anderem folgende Sätze geschrieben: „Die Nachricht von dem tragischen Unglück habe ich mit ehrlicher Betroffenheit aufgenommen und sie erfüllt mich mit großer Bestürzung. Mein sehr herzliches Beileid zu Ihrem unermesslichen Verlust.“ Das berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. „Die Kölnerinnen und Kölner trauern mit der Familie und Ihren Freunden“, so Reker weiter.

Abgestürztes Flugzeug Typ: Cessna 551 Zitat II/SP Kennzeichen: OE-FGR Abflughafen: Flughafen Jerez-La Parra (XRY/LEJR) , Spanien Zielflughafen Flughafen Köln/Bonn-Konrad Adenauer (CGN/EDDK) , Deutschland Absturzstelle: Ostsee – vor der lettischen Küste

Flugzeugabsturz Ostsee: Leichenteile entdeckt – Pilot war Karnevals-Gigant

Update vom 6. September, 12:14 Uhr: Lettische Rettungskräfte haben nach dem rätselhaften Absturz eines Flugzeugs in der Ostsee bei ihrer Suche nach Unglücksmaschine und Insassen möglicherweise menschliche Körperteile im Meer gefunden. Die Überreste seien am Montagabend in der Ostsee vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt worden, sagte die Sprecherin der lettischen Marine, Liva Veita, am Dienstag der lettischen Agentur Leta.

Der Chef des lettischen Seerettungskoordinationszentrums, Peteris Subbota, bestätigte im lettischen Radio den Fund, der nach Ventspils gebracht und der Kriminalpolizei zur Untersuchung übergeben worden sei. Bei der Familie an Bord des abgestürzten Flugzeugs soll es sich um den bekannten Kölner Karnevalisten Peter Griesemann, seine Ehefrau Juliane, Tochter Lisa und deren Freund handeln. Das bestätigte am Montagabend auch die Anlagentechnik-Firma Griesemann aus Wesseling bei Köln. Offiziell wurde die Identität der Passagiere noch nicht bestätigt.

Zur Suche auf See werden Schiffe der lettischen Marine und des Grenzschutzes eingesetzt. Bislang wurden nach Angaben der lettischen Behörden insgesamt elf Fragmente der Unglücksmaschine gefunden. „Heute werden wir mit der Suche unter Wasser beginnen und nach den größten Teilen des Flugzeugs suchen, das höchstwahrscheinlich genau an der Absturzstelle gesunken ist. Wir setzen dazu Spezialausrüstung der Marine ein“, sagte Subbota. So soll etwa mit Hilfe von Drohnen unter der Meeresoberfläche gesucht werden.

Das Privatflugzeug war am Sonntag auf dem Weg von Spanien nach Köln bis über die Ostsee geflogen. Dort stürzte es am Abend vor der Küste westlich der lettischen Hafenstadt Ventspils ins Meer.

Peter Griesemann: Pilot der abgestürzten Cessna und ehemaliger Funken-Präsident ► Er war von 2014 bis 2018 Präsident der Blauen Funken. ► Von 2000 bis 2014 war er Senatspräsident des Traditionskorps. ► Zuletzt wurde er zum Ehrenpräsidenten der Karnevalsgesellschaft ernannt. ► Außerdem setzte sich Griesemann für den Ausbau des Funken-Turms in Köln ein.

Flugzeugabsturz Ostsee: Pilot war Peter Griesemann – ehemaliger Karnevals-Präsident in Köln

Aktualisierte Erstmeldung vom 5. September, 10:20 Uhr: Köln – Auch am Dienstag – zwei Tage nachdem die Cessna abstürzte – fehlt von den vier Insassen jede Spur. Nun soll mit Hilfe von Unterwasser-Drohnen in der Ostsee weitergesucht werden, berichtet 24RHEIN. Das Privatflugzeug war auf dem Weg von Spanien nach Köln. Vor der lettischen Küste stürzte das Privatflugzeug allerdings aus noch unbekannter Ursache ins Meer. Geflogen wurde das Kleinflugzeug mit der Kennung „OE-FGR“ von Peter Griesemann, Ex-Präsident der Blauen Funken, einem bekannten Traditionskorps im Kölner Karneval. Nun soll mit Hilfe von Drohnen unter Wasser weitergesucht werden.

Flugzeugabsturz: Cessna-Pilot war Peter Griesemann – Flugroute

12:56 Uhr (UTC): Die Cessna mit dem Kennzeichen OE-FGR startet in Jerez (Spanien)

13 Uhr (UTC): Das Privatflugzeug fliegt in Richtung Deutschland

13:44 Uhr (UTC): Die Cessna fliegt westlich an Madrid vorbei

15:12 Uhr (UTC): Das Flugzeug überfliegt nach einer kurzen Routenänderung über Paris (Frankreich)

15:40 Uhr (UTC): Pilot Griesemann fliegt bei Gemünd in der Eifel ein erstes Mal in den deutschen Luftraum ein, danach geht es jedoch wieder nach Luxemburg und Belgien.

15:45 Uhr (UTC): Die Cessna fliegt bei Hellenthal (südlich von Aachen) in den deutschen Luftraum ein

15:51 Uhr (UTC): Das Flugzeug überfliegt Troisdorf sowie den Kölner Flughafen. Anstatt allerdings den Kurs zu ändern und mit dem Landeanflug zu beginnen, fliegt die Cessna in Richtung Nord-Osten weiter.

16:41 Uhr (UTC): Die Cessna überfliegt Stralsund und die Insel Rügen und steuert auf die Ostsee zu.

16:53 Uhr (UTC): Das Flugzeug überfliegt die Insel Bornholm (Dänemark)

17:37 Uhr (UTC): Der Kurs ändert sich. Die Cessna macht eine Rechtsdrehung.

17:40 Uhr (UTC): die Maschine kreist über die Ostsee

17:44 Uhr (UTC): Es gibt keinen Kontakt mehr zur Cessna. Das Flugzeug ist abgestürzt

Quelle: flightradar24

Cessna stürzt in Ostsee: Pilot war Peter Griesemann – Schock für Kölner Karneval

Bereits am Montag erreichte die schreckliche Nachricht den Kölner Karneval: In der Cessna sollen sich neben Peter Griesemann auch seine Ehefrau Juliane, Tochter Lisa und deren Freund befunden haben. Von allen vieren fehlt nun jede Spur. Die Überlebenschancen gehen gegen null.

Das Traditionskorps bestätigt auf Nachfrage vom Kölner Stadt-Anzeiger, dass es sich um Griesemann handeln soll. „Wir bestätigen den Absturz und die genannten Personen an Bord“, heißt es am Montagvormittag. „Wir wissen, dass die Hoffnung, dass jemand von ihnen überlebt hat, gering ist. Aber wir möchten dennoch das Ergebnis der Suchaktion vor Ort in der Ostsee abwarten“, so die Gesellschaft weiter. Besonders tragisch: Aktueller Präsident der Blauen Funken ist Björn Griesemann, der Sohn von Peter Griesemann.

Zwar wurde das Wrack gefunden, von den Insassen fehlt aber weiterhin jede Spur. Die Absprache haben die Blauen Funken gemeinsam mit Griesemanns Familie getroffen, so der Kölner Stadt-Anzeiger weiter.

Cessna stürzt in Ostsee: Pilot war Peter Griesemann – „sein Herz schlug für den Fastelovend“

Das Festkomitee Kölner Karneval äußert sich ebenfalls zu Griesemann. Immerhin war er neben seiner Tätigkeit bei den Blauen Funken auch Aufsichtsratsvorsitzender des Festkomitees. Zudem unterstützte er tatkräftig das Festkomitee Kölner Karneval und „half bei der Weiterentwicklung des Karnevals“ weiter, heißt es in einem emotionalen Facebook-Post.

„Sein Herz schlug für den Fastelovend und die Menschen, die er verbindet. Unsere Gedanken sind bei der Familie Griesemann, der wir in dieser schweren Zeit viel Kraft wünschen.“ Auch die Roten Funken trauern auf ihrer Facebook-Seite. „Unsere Gedanken sind bei allen Angehörigen und Freunden, sowie dem Korps der Blauen Funken. Wir senden euch viel Kraft in diesen schweren Stunden. Leeven Pitter, als Ehren-Obrist-Wachtmeister der Reserve, bist und bleibst du einer von uns. Jott trüß dich en d´r Iwigkeit“, schreiben sie.

Cessna stürzt in Ostsee: Luftwaffe wollte Flugzeug von Griesemann abfangen

Wie es zu dem rätselhaften Absturz kommen konnte, ist auch am Dienstag weiterhin unklar. Klar ist nur, dass die Cessna des Typs 551 in Jerez (Spanien) am Sonntag um 12:56 Uhr (UTC, +2 Stunden für deutsche Zeit) startete und am Flughafen Köln/Bonn landen wollte. Dort kam das Privatflugzeug allerdings nie an. Nach mehreren Kursänderungen sollte sogar die deutsche Luftwaffe das Flugzeug abfangen, da die Flugsicherungsbehörden den Piloten nicht erreichten.

Um 17:31 Uhr (UTC) begann die Cessna schließlich an Höhe zu verlieren und stürzte schließlich vor der lettischen Küste ab. Das Wrack soll nun in die Hafenstadt Ventspils gebracht und untersucht werden. Der Flugsicherheitsexperte Hans Kjäll vermutet nach Angaben des schwedischen Rundfunksenders SVT, dass es einen Druckabfall in der Kabine des Flugzeugs gegeben haben könnte, worauf die Insassen bewusstlos geworden seien. Bestätigt wird das auch dadurch, dass die Kommunikation mit dem Flugzeug vor dem Unfall für lange Zeit unterbrochen gewesen ist.

Flugzeugabsturz Ostsee: Mehrere Wrackteile gefunden – doch von Griesemann fehlt jede Spur

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, haben am 5. September lettische Rettungskräfte insgesamt elf Fragmente des verunglückten Flugzeugs entdeckt. Nach Angaben der Sprecherin der lettischen Marine, Liva Veita, wurden am Montag zehn Wrackteile im Meer entdeckt. Ein weiteres sei zuvor bereits am Sonntag ausfindig gemacht worden, sagte sie der lettischen Nachrichtenagentur Leta. Am Dienstag soll mit Hilfe von Drohnen auch unter Wasser gesucht werden. (jw mit dpa)