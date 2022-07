Welpe Pablo bei Einbruch entführt? Durch einen Zufall taucht er wieder auf

Der kleine „Pablo“ ist wieder in Sicherheit. © Polizei Bochum

„Pablo“ hat ereignisreiche Tage hinter sich. Der kleine Welpe war nach einem Einbruch verschwunden. Jetzt gibt es ein vorläufiges Happyend.

Bochum – Ein Welpe hält seit Tagen die Polizei in Bochum auf Trab. „Pablo“, so der Name des kleinen Vierbeiners, wurde zuerst herrenlos von der Polizei aufgegabelt, verschwand zwei Tage später bei einem Einbruch und wurde nun wieder gefunden. Der Fall wirft viele Rätsel auf.

Bochum: Welpe „Pablo“ steht allein am Straßenrand – Polizei greift ein

Der kleine Hund erregte am vergangenen Freitag (1. Juli) erstmals die Aufmerksamkeit der Polizei, wie 24RHEIN berichtet. Er stand alleine an der Ecke Lünsender Straße / An den Lothen in Bochum. Von einem Herrchen oder Frauchen war nichts zu sehen. Die Streifenwagenbesatzung sammelte den Welpen auf und nahm ihn erstmal mit auf die Wache. Dort bekam der kleine Vierbeiner zunächst einige Streicheleinheiten und den Namen „Anton“ verpasst. Kurz darauf wurde er in ein Tierheim gebracht.

Welpe „Pablo“: Hund nach Einbruch in Bochum plötzlich wieder verschwunden

Danach wird die Geschichte aber erst wirklich kurios. Inzwischen stellte sich heraus, dass „Anton“ eigentlich „Pablo“ heißt und der Welpe inzwischen von seinen Eigentümern abgeholt wurde. Er war zuvor offenbar aus dem Haus seiner Familie ausgebüxt. Doch in der Nacht zum 3. Juli (Sonntag) gab es einen Einbruch im Wohnhaus von „Pablo“ und seiner Familie. Zwischen 1:30 Uhr und 5:30 Uhr sind offenbar ein oder mehrere Unbekannte in die Wohnung an der Straße „In den Lothen“ eingedrungen. Die Folge: Pablo war schon wieder weg. Ob er von den Tätern entführt wurde oder den Einbruch genutzt hat, um nochmal auszubüxen ist noch unklar.

Bochum: „Pablo“ ist wieder da – aber was ist seit dem Einbruch passiert?

Jetzt ist „Pablo“ wieder da. Er wurde am Dienstag (5. Juli) in der Bochumer Innenstadt gesichtet. Nach einem Zeugenhinweise machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Welpen und traf auf einen Mann, der bei „Pablo“ bei sich hatte. Könnte das sogar der Einbrecher sein? Laut Polizei ist das noch unklar. „Ob es sich bei dem Mann um einen möglichen Tatverdächtigen handelt oder ob er nur ein Zeuge ist, können wir derzeit nicht sagen“, teilt die Polizei Bochum am Dienstagmittag mit.

„Pablo“ gehe es aber gut. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Nur zu schade, dass „Pablo“ keine Zeugenaussage machen kann. Der Welpe könnte sicherlich Licht ins Dunkel dieses rätselhaften Falls bringen.

Im Welpentrubel ist aktuell übrigens auch das Tierheim Dellbrück in Köln. Dort wurden kürzlich neun Schäferhundwelpen aufgenommen, die aus schlechter Haltung gerettet wurden. (bs/ots)