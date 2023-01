Gebäude in Bochum stürzt ein – mindestens eine Person vermisst

Von: Johanna Werning

In Bochum kam es zu einer Explosion (Symbolbild). © Mario Hommes/Imago

In Bochum kam es am Dienstagabend zu einer Explosion in einem Haus. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt. Eine Person wird vermisst.

Bochum – In Bochum-Linden (NRW) läuft am Dienstagabend ein Großeinsatz: „Es gab eine Explosion“, so ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage von wa.de. Die Feuerwehr wurde gegen 21:44 Uhr alarmiert, wie wa.de berichtet. Wie genau es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar. „Die Hintergründe sind noch offen.“ Klar ist: Bei der Explosion in der Keilstraße stürzte das komplette Gebäude ein. Mindestens eine Person wurde verletzt, eine weitere wird noch vermisst, so der Feuerwehrsprecher weiter.

Bochum: Explosion in Haus – „mindestens eine Person wird vermisst“

„Wir sind mit starken Kräften in Bochum Linden in der Keilstraße im Einsatz. Vermutlich durch eine Explosion kam es zum Totaleinsturz eines Gebäudes“, teilt die Feuerwehr Bochum auf Twitter mit. „Aktuell wird mindestens noch eine Person vermisst“, heißt es weiter. „Die Suche nach der vermissten Person wird aktuell durch Rettungshunde von einer Rettungshundestaffel unterstützt.“ Aktuell zähle jede Minute.

Eine weitere verletzte Person wurde schon vom Rettungsdienst versorgt und ist auf dem Weg in ein Krankenhaus. Insgesamt seien drei Personen in dem Haus gemeldet, berichtet Bild.

Explosion in Bochum: Haus stürzt ein – viele Fragen noch offen

Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist am späten Dienstagabend noch nicht bekannt. „Wir sind noch im Aufbau“, so auch die Polizei am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr auf Nachfrage von wa.de. „Wir wissen momentan überhaupt noch nicht, was dort passiert ist, wir suchen jetzt erst mal nach möglichen Vermissten“, berichtet ein Polizeisprecher gegenüber Bild. Feststeht: Der Einsatzort gleicht einem echten Trümmerfeld. Der Großeinsatz für die Feuerwehr wird wohl noch einige Stunden dauern.

Weitere Infos folgen. (jw)