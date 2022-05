Bochum: Schindzielorz verlässt VfL, Kaenzig verlängert

Sebastian Schindzielorz spricht. © Lukas Schulze/Getty Images - Pool/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss sich einen neuen Sportgeschäftsführer suchen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wird der mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebrachte Sebastian Schindzielorz seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Ilja Kaenzig, kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung, hat seinen Kontrakt hingegen verlängert.

Bochum - Auch Cheftrainer Thomas Reis soll bleiben.

„Wir bedauern es sehr, dass sich Sebastian Schindzielorz entschlossen hat, den VfL mit Ablauf seines Vertrages zu verlassen. Er arbeitet mit Hochdruck an der Zusammenstellung des neuen Teams für die kommende Saison. Wir werden uns in den zuständigen Gremien darüber abstimmen, wie sich der VfL Bochum zukünftig auf der sportlichen Führungsebene aufstellen wird“, sagte Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum.

Der 43-jährige Schindzielorz, der bereits in der Jugend für Bochum spielte, hatte sein Amt beim damaligen Zweitligisten Anfang 2018 von Christian Hochstätter übernommen. Unter ihm gelang dem Club trotz bescheidener finanzieller Mittel die Rückkehr in die Bundesliga und dort zuletzt als Tabellen-13. der Klassenverbleib. Auch Schindzielorz, der mit Bundesliga-Konkurrenten Wolfsburg in Verbindung gebracht wird, betonte, weiter für den VfL Bochum arbeiten zu wollen, bis der Club einen Nachfolger gefunden hat.

„Ich habe mir die Entscheidung, den Vertrag beim VfL Bochum nach nicht zu verlängern, in Ruhe überlegt, mit meiner Familie abgestimmt und Hans-Peter Villis mitgeteilt. Wir haben es in den vergangenen Jahren geschafft, im gesamten Verein wieder als gutes Team aufzutreten und den VfL Bochum so in die Bundesliga zu führen.“ Der Ex-Profi versicherte, „keinerlei Vertragsgespräche mit anderen Clubs geführt und mich an keinen neuen Club gebunden zu haben. Ein Wechsel hat daher bei der Entscheidung keine Rolle gespielt.“

Derweil soll Erfolgscoach Thomas Reis, der die Bochumer zusammen mit Schindzielorz in die Bundesliga führte, seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängern. „Thomas Reis wird seinen Vertrag erfüllen. Wir wollen mit ihm weiter zusammenarbeiten und werden alles daransetzen, mit ihm über das Jahr 2023 hinaus zu verlängern“, sagte Villis. dpa