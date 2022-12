Frau (45) tot in Bochumer Wohnung gefunden – Lebensgefährte (41) festgenommen

Von: Benjamin Stroka

Eine Mordkommission der Polizei ermittelt nach dem Fund der Leiche einer Frau in Bochum (Symbolbild). © Tim Oelbermann/Imago

In Bochum wurde eine 45-jährige Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Lebensgefährte sitzt in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission ermittelt.

Bochum – Die Feuerwehr in Bochum hat am Donnerstag eine 45 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in Wattenscheid gefunden. Sie soll laut Polizeiangaben Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Der 41-jährige Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen.

Bochum: Frau tot in ihrer Wohnung gefunden – Lebensgefährte festgenommen

Die Feuerwehr kam wegen eines vermuteten medizinischen Notfalls zur Wohnung in der Achtermannstraße in Bochum-Wattenscheid. Dort fanden die Einsatzkräfte dann die Leiche der 45 Jahre alten Frau. „Die Auffindesituation und das festgestellte Verletzungsbild der Verstorbenen deuteten indes auf ein Gewaltverbrechen hin“, teilt die Polizei am Freitagabend mit.

Eine Mordkommission der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, berichtet 24RHEIN. Der 41 Jahre alte Lebensgefährte des Opfers wurde noch am Tatort festgenommen. Durch die Obduktion am Freitag habe sich der Verdacht auf Gewalteinwirkungen verdichtet, erklärt die Polizei weiter. Der 41-jährige Bochumer sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags gegen den Mann.

Auch in Köln ermittelt die Polizei aktuell in einem Tötungsdelikt. Am Dienstag hatte ein Spaziergänger eine männliche Leiche im Königsforst entdeckt. Die Hintergründe sind hier noch völlig unklar. (bs/ots)