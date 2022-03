Bochums Vorstandsvorsitzender: „Wie doof kann man sein?“

Der Aufsichtsratsvorsitzende des VfL Bochum, Hans-Peter Villis steht am Spielfeldrand. © picture alliance / Guido Kirchner/dpa/Archiv

VfL Bochums Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Villis hat mit scharfer Kritik auf den Becherwurf-Skandal beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach reagiert. Der 64-Jährige hofft, dass die eigenen Fans bei der Suche nach der Person mithelfen, die für den Abbruch der Partie am Freitagabend in der Fußball-Bundesliga gesorgt hatte. „Wir werden denjenigen sicher finden.

Bochum - Mit solchen Fans wollen wir nichts zu tun haben. Hier gibt es ein paar Fans, die ihre Hände und ihr Gehirn nicht im Griff haben. Aber das sind einzelne“, sagte Villis der „Bild“ (Samstag): „Das ist nicht das Verhalten des VfL. Das sind einzige Idioten, die das Image des Vereins nach unten ziehen.“

Die Partie war am Freitagabend beim Stand von 2:0 für die Gäste aus Mönchengladbach abgebrochen worden, nachdem Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher am Kopf getroffen worden war.

„Ein paar Leute machen uns alles kaputt, was wir uns seit Jahren hier aufbauen. Das ist hart, das ist entsetzlich“, sagte Villis. „Man muss sich mal den Zusammenhang vor Augen führen: In der Ukraine ist Krieg, wir machen ein Sondertrikot, machen echt alles, um unseren Beitrag zu leisten für dieses fürchterliche Geschehen. Und da sitzen Leute und schmeißen absichtlich mit einem Bierbecher. Wie doof kann man sein? Hier sind 25.000 Zuschauer, machen tolle Stimmung, aber einige Leute schnallen es nicht. 1200 Kilometer von uns ist Krieg ...“.

Wie solche Würfe in Zukunft verhindert werden sollen, weiß Villis nicht. „Keine Ahnung, wie man das Problem lösen kann. Vielleicht muss man die wirklich einzäunen, aber das wäre doch traurig. Und das wollen wir auch nicht“, sagte er. „Wir leben davon, dass wir so ein Schmuckkästchen haben, dass wir ganz nah dran sind an unseren Spielern.“ dpa