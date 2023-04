Böller explodiert neben Bielefelder Torwart Fraisl

Fans von Düsseldorf zünden Pyrotechnik. © Friso Gentsch/dpa

Torwart Martin Fraisl vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld hat im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Schrecksekunde erlebt. In der Partie am Sonntag explodierte ein Böller neben dem 29 Jahre alten Keeper. Fraisl überstand die Szene offenbar weitgehend unbeschadet. Er hielt sich im direkten Anschluss das Ohr, konnte nach einer kurzen Behandlungspause aber weiterspielen.

Bielefeld - Der Böller explodierte in der 13. Minute der Partie in der Bielefelder SchücoArena mit einem lauten Knall in der Nähe des Torhüters, der sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Düsseldorfer Fanblock aufhielt. dpa