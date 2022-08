Bombendrohung gegen Firma in Neuss – verdächtig ist ein Mann aus Köln

Wegen einer Bombendrohung gab es am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz in Neuss (Symbolbild). © Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago

In Neuss gab es am Donnerstag eine Bombendrohung gegen eine Firma. Die Polizei evakuierte das Gebäude. Es konnte bereits in Verdächtiger ermittelt werden.

Neuss/Köln – Eine Firma aus Neuss bekam am Donnerstag (18. August) eine E-Mail mit der Nachricht, dass sich auf dem Firmengelände eine Bombe befinden würde. Es kam zu einem großen Polizeieinsatz. Eine Bombe wurde nicht gefunden. Dafür konnte die Polizei einen Verdächtigen noch am selben Tag ermitteln: Es handelt sich um einen 29 Jahre alten Mann aus Köln, berichtet 24RHEIN.

Neuss Landkreis: Rhein-Kreis-Neuss Einwohner: 155.414

Bombendrohung in Neuss: Sprengstoffspürhunde im Einsatz

Der Verdächtige soll am heutigen Donnerstag eine Bombendrohung per Mail an eine Firma auf der Floßhafenstraße in Neuss gesendet haben. Die Polizei wurde informiert und das Gebäude daraufhin evakuiert. Alle Mitarbeiter mussten die Räumlichkeiten verlassen. „Die groß angelegte Durchsuchung wurde unter Hinzuziehung mehrerer Sprengstoffspürhunde durchgeführt“, teilt die Polizei aus Neuss mit.

Danach konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Verdächtige Gegenstände wurden nicht entdeckt. Die Ermittlungen führten noch am Donnerstag gegen 14:30 Uhr zu einem 29-jährigen Mann aus Köln. Er soll die Mail mit der Bombendrohung verfasst haben. Er sei bereits polizeibekannt, teilen die Ermittler mit. Ihm droht nun ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. „Es wird geprüft, inwiefern Regressansprüche auf ihn zukommen“, betont die Polizei abschließend. (bs/ots)