Linienbus geht in Flammen auf

Die Feuerwehr Bonn hatte mit dem Brand eines Gelenkbusses am Montagabend (5. September) alle Hände voll zu tun. © Feuerwehr Bonn

In Bonn ist ein Linienbus der SWB in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit über 30 Kräften im Einsatz.

Bonn – Da brannte es lichterloh: Am späten Montagabend (5. September) wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem brennenden Bus der SWB in den Veilchenweg nach Bonn-Hoholz alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte meldeten ein entwickeltes Brandgeschehen im Heck eines konventionell angetriebenen Busses. Der Busfahrer hatte das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, weitere Fahrgäste befanden sich nicht im Bus, berichtet 24RHEIN. Noch während die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet wurden, breitete sich das Feuer schlagartig auf den gesamten Bus aus.

SWB-Bus in Bonn geht in Flammen auf – Schäden an benachbarten Gebäuden

Insgesamt 30 Feuerwehrleute waren in Bonn im Einsatz, um den Bus-Brand zu löschen. © Feuerwehr Bonn

Durch den parallelen Einsatz von drei Strahlrohren konnte der ausgedehnte Vollbrand schließlich durch die Einsatztrupps unter Atemschutz gelöscht werden. Jedoch führte die enorme Wärmestrahlung zu Schäden an benachbarten Gärten und angrenzenden Gebäudefassaden. Die betroffenen Gebäude wurden im Einsatzverlauf, ohne Feststellung, auf Raucheintrag kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Bus brennt in Bonn ab: Über 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, der Freiwilligen Feuerwehren Holtorf und Holzlar, sowie der Rettungs- und Führungsdienst. Am Montag (5. September) war es zudem zu einem Großbrand in Erkrath gekommen, dort stand eine Lagerhalle in Flammen. (ots/mo)