Schwangerer platzt bei Schützenfest die Fruchtblase – Polizist eilt zur Hilfe

Polizeihauptkommissar Wolfgang Kubat mit den glücklichen Eltern und der kleinen Sophia Franziska. © Polizei Paderborn

Als bei einer Schwangeren während eines Schützenumzugs die Wehen eingesetzt hatten, brachte sie ein Polizist ins Krankenhaus. Jetzt gab es ein Wiedersehen.

Borchen – Es waren dramatische Szenen bei einem Schützenfest in Borchen (NRW) im vergangenen Juli. Eine schwangere Frau sucht mitten im Gewusel nach Hilfe. Die Wehen hatten eingesetzt. Polizeihauptkommissar Wolfgang Kubat hat zu diesem Zeitpunkt gerade Dienst, ist als Begleitung des Schützenumzugs mit einem Streifenwagen vor Ort.

Borchen: Frau platzt die Fruchtblase – mit der Polizei ins Krankenhaus

Gegen 18:50 Uhr hört er plötzlich eine Stimme, die um Hilfe bittet, berichtet 24RHEIN. „Vor mir stand eine junge Frau, der offensichtlich die Fruchtblase geplatzt war“, erinnert sich der Polizist. Jetzt muss es schnell gehen. Kubat zögert nicht lange, sondern übergibt die weitere Begleitung des Umzugs an die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Sein Streifenwagen wird jetzt anderweitig gebraucht.

Mit dem Polizeiauto und der werdenden Mutter an Bord geht es schnellstmöglich ins Krankenhaus. Kurze Zeit später die gute Nachricht: Die kleine Sophia Franziska ist gesund und munter auf die Welt gekommen, auch dank des Babytaxis der Polizei in Borchen. Die Eltern, Katharina und Markus Reinstädtler, sind überglücklich.

Borchen: Polizist fährt Schwangere in Kreißsaal – dann gab es ein emotionales Wiedersehen

Rund sechs Wochen später gab es nun ein überraschendes Wiedersehen – wie der Zufall so will, erneut auf einem Schützenfest im Kreis Paderborn. Wolfgang Kubat war diesmal beim Schützenfest in Dörenhagen im Einsatz. Und plötzlich trafen die frisch gebackenen Eltern mit ihrer kleinen Sophia Franziska auf den Mann, der bei der Geburt ihrer Tochter im Juli mitgeholfen hatte.

Es folgten ein kurzer Plausch und ein gemeinsames Foto, bei dem Polizist Kubat die kleine Sophia Franziska im Arm hält. „Die Familie ist wohlauf und ihrer Tochter ist so wahrscheinlich die Liebe zum Schützenfest wortwörtlich mit in die Wiege gelegt worden“, teilt die Polizei Paderborn abschließend mit. (bs/ots)