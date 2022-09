Brand in Düsseldorf: Feuerwehr evakuiert Wohnkomplex mit 133 Menschen

Bei einem Kellerbrand in Düsseldorf wurden 6 Personen leicht verletzt (Symbolbild) © David Young/dpa

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf wurden sechs Menschen verletzt. 133 Einwohnern wurden aus dem Wohnkomplex evakuiert.

Düsseldorf – In der Nacht zum Freitag kam es in einem siebenstöckigen Mehrfamilienhaus in Düsseldorf zu einem schweren Brand. Das Feuer war im Keller des Hauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Großteil des Treppenhauses bereits in giftigen Brandrauch umhüllt, der schon aus dem Gebäude quoll, berichtet die Feuerwehr. Die Rauchentwicklung sei so stark gewesen, dass sich der Rauch sogar im angrenzenden Gebäude ausbreitete. Insgesamt mussten aus beiden Gebäuden 133 Personen vom Rettungsdienst evakuiert werden. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, berichtet 24RHEIN.

Die geretteten Personen wurden laut Feuerwehr Düsseldorf unter anderem mit Rettungsmasken durch das Treppenhaus geführt oder über Leitern der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Eine Person hatte sich selbst durch einen Sprung aus dem zweiten Obergeschoss in Sicherheit gebracht.

Dieser und fünf weitere Evakuierte seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die 127 unverletzten Personen wurden erst in Bussen der Rheinbahn und anschließend in einem Familienzentrum des Deutschen Roten Kreuz durch Einsatzkräfte versorgt.

Nach Brand in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus: Gebäude unbewohnbar

Zurzeit seien die Häuser nicht mehr bewohnbar, so die Feuerwehr. Um die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner werden sich der Eigentümer der Wohnhäuser in Abstimmung mit der Feuerwehr und dem Sozialamt kümmern.

Brand in Düsseldorfer Mehrfamilienhaus: Brandursache wird ermittelt

Zur Ermittlung der Brandursache hat die Feuerwehr Düsseldorf die Kriminalpolizei hinzugezogen. Im Keller gab es wohl mehrere Brandstellen, sodass sich die Löscharbeiten auch aufgrund der gelagerten Gegenstände im Keller als sehr aufwendig gestalteten. Mitarbeitende des Stromversorgungsunternehmens „Netzgesellschaft Düsseldorf“ begleiteten den Einsatz eng und stellten im Verlauf des Einsatzes eine defekte Wasserleitung sowie die Stromversorgung der beiden Gebäude ab. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauern noch an.

Bereits Ende August kam es zu einem Hochhausbrand in Köln, bei dem eine Person ums Leben kam. (spo mit ots)