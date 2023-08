Brand in Kölner Wohnung: Bewohner schwer verletzt

Bei dem Brand einer Wohnung im Kölner Bezirk Mülheim ist ein Mann schwer verletzt worden. In der Wohnung im ersten Stock fing es in der Nacht auf Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache an zu brennen, teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit. Feuerwehrmänner retteten den 54 Jahre alten Bewohner über den Balkon aus dem Gebäude.

Köln - Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Auch mehrere Bewohner der Nachbarwohnungen mussten das Haus sicherheitshalber verlassen, blieben aber unverletzt. Die Schadenshöhe muss laut Polizeisprecher noch festgestellt werden. dpa