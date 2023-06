Brand in St. Augustin: Suche nach zwei Vermissten dauert an

Eine dunkle Rauchsäule steht über der Stadt. © Sascha Thelen/TNN/dpa

Nach dem Brand in einem Motorradgeschäft in Sankt Augustin bei Bonn dauert die Suche nach zwei vermissten Einsatzkräften der Feuerwehr an. Das sagte ein Sprecher der Stadt am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Nachlöscharbeiten seien noch im Gange. Der Stadtsprecher rechnet damit, dass die Einsatzkräfte bis tief in die Nacht vor Ort bleiben müssen.

Sankt Augustin - Die gesperrte Ortsdurchfahrt solle erst im Laufe des Montags freigegeben werden.

Mehr als 200 Einsatzkräfte rückten zu dem Feuer aus, das am Mittag ausgebrochen war. Elf Einsatzkräfte seien verletzt worden, fünf von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Verletzungen hätten auch mit der großen Hitze zu tun. Die Brandursache ist noch unklar. dpa