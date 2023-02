Bundespräsident Steinmeier kommt Anfang März nach Detmold

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Rede. © Wolfgang Kumm/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt im nächsten Monat nach Detmold. Das Staatsoberhaupt hält am 5. März eine Rede beim Festakt „900 Jahre Lippe und 50 Jahre Kreis Lippe“, wie das Bundespräsidialamt am Mittwoch mitteilte. Für Steinmeier ist das ein Heimspiel. Der Bundespräsident wurde 1956 in Detmold geboren und ging im rund 20 Kilometer entfernten Blomberg im Kreis Lippe aufs Gymnasium.

Detmold - Lippe ist neben dem Rheinland und Westfalen der kleinste NRW-Landesteil. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden sich die Lipper 1947 gegen Niedersachsen und für Nordrhein-Westfalen. Den Kreis Lippe gibt es seit der NRW-Gebietsreform 1973. Er wurde aus den Kreisen Detmold und Lemgo gebildet. Zu dem Festakt laden Landrat Axel Lehmann, Stephan Prinz zur Lippe und der Landesverbandsvorsteher Jörg Düning-Gast gemeinsam ins Landestheater Detmold ein. dpa