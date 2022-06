Bus und Straßenbahn stoßen zusammen: Verletzte in Oberhausen

Einsatzkräfte stehen vor einem beschädigten Bus und einer Straßenbahn und helfen verletzten Fahrgästen. © Markus Gayk/dpa

Schreck am Vormittag in Oberhausen: Ein Bus und eine Straßenbahn prallen an einer Auffahrt zu einer Hochtrasse zusammen. Es gibt zahlreiche Verletzte. Beide Fahrzeuge sind stark beschädigt. Nun beginnt die Suche nach der Ursache.

Oberhausen - Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einer Straßenbahn sind in Oberhausen zahlreiche Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr wurde ein schwer verletzter Fahrgast mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. 12 Menschen kamen verletzt in Krankenhäuser. Weitere 17 Personen wurden leicht verletzt. Der Bus und die Straßenbahn wurden erheblich beschädigt. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr an der Auffahrt einer Hochtrasse für Busse und Straßenbahnen, die am Unfallort nahe der Station Olgapark etwa zehn Meter über der Fahrbahn für den übrigen Verkehr liegt. Beide Fahrzeuge seien gut mit Fahrgästen besetzt gewesen, sagte eine Sprecherin der Oberhausener Stadtwerke STOAG.

Die vielbefahrene Trasse musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Sperrung sollte bis zum Abend anhalten. Bus und Straßenbahn waren nach dem Unfall ineinander verkeilt und mussten vorsichtig gelöst und von der Strecke geholt werden.

Wie es zu dem Zusammenprall kam, werde sorgfältig geprüft, sagte die STOAG-Sprecherin. Dazu sei ein Sachverständiger vor Ort. Der Bus sei aufgefahren und mit der heranfahrenden Straßenbahn kollidiert. Die Vorfahrt werde an der Auffahrt mit Lichtsignalanlagen geregelt. Bus- und Straßenbahnfahrer seien unverletzt geblieben, sagten die STOAG-Sprecherin und ihre Kollegin bei der Essener Ruhrbahn, für die die Straßenbahn unterwegs war. dpa