Busse und Bahnen wieder voller: VRR zieht Jahresbilanz

Vor dem Hintergrund wachsender Fahrgastzahlen in diesem Frühjahr zieht der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Dienstag (11.30) seine Jahresbilanz und blickt auf das laufende Jahr. „Wir sind wieder bei 70 bis 80 Prozent Auslastung im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019“, sagte ein Sprecher vorab. Dazu trügen die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen und das gute Wetter in den vergangenen Wochen bei.

Gelsenkirchen - Thema in der Pressekonferenz werde sicher auch der Start des 9-Euro-Monatstickets sein, sagte der Sprecher. Hier gebe es aber noch keine Details, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Laut Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Montag) hat der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den 1. Juni als Starttermin vorgeschlagen.

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten beschlossen, dass für 90 Tage eine Fahrkarte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für 9 Euro pro Monat eingeführt werden soll, damit Autofahrer angesichts der hohen Spritpreise umsteigen. Viele Fragen zur Umsetzung sind aber offen.

2020 waren die Ticketumsätze des VRR wegen der scharfen Lockdown-Einschnitte um 233,5 Millionen Euro auf insgesamt 1,097 Milliarden Euro gefallen. Das bedeutete ein Minus von 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der VRR mitgeteilt hatte. dpa