BVB-Neuzugang Haller erkrankt: Abreise aus Trainingslager

BVB-Neuzugang Sébastien Haller ist schwer erkrankt und hat das Trainingslager von Borussia Dortmund krankheitsbedingt vorzeitig verlassen. Wie der Fußball-Bundesligist am späten Montagabend mitteilte, wurde bei dem 28 Jahre alten Nationalspieler der Elfenbeinküste ein Tumor im Hoden entdeckt. Er hatte im Training am Montagvormittag über Unwohlsein geklagt und deshalb beim 1:

Bad Ragaz - 3 am Abend im Test gegen den FC Valencia gefehlt. „Während der kommenden Tage werden weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden“, hieß es in der BVB-Mitteilung.

„Diese Nachricht heute war ein Schock für Sebastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sebastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können. Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der für über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtete Torjäger war erst am vergangenen Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Er soll die Lücke im Dortmunder Sturmzentrum schließen, die nach dem Abgang von Erling Haaland zu Manchester City entstanden ist. dpa