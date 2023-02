Cannabis-Plantage mitten in NRW? Gärtnerei hat ungewöhnlichen Plan

Teilen

In Ibbenbüren könnte schon bald Cannabis angebaut werden. © Fotos: imago / Montage: Hoffmann

Eine Gärtnerei aus Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen hat einen ungewöhnlichen Plan. Sie will Cannabis anbauen. Dahinter steckt ein lukratives Geschäft.

Hamm – Cannabis soll in Deutschland schon bald legalisiert werden. Das würde neue Geschäftszweige eröffnen. Davon möchte auch eine Gärtnerei aus Ibbenbüren (NRW) profitieren.

Mehr zum Thema Legalisierung von Cannabis: Hanf aus NRW könnte Problem lösen

Das Gartenbauunternehmen Hortensien Spieker aus Ibbenbüren will Cannabis-Pflanzen anbauen, falls die von der Ampelkoalition in Deutschland versprochene Marihuana-Entkriminalisierung in Kraft tritt. Dann nämlich soll der Verkauf von Cannabis-Produkten nach strengen Vorgaben erlaubt sein – und Spieker aus Ibbenbüren möchte Teil des Marktes sein. Die Cannabis-Plantage mitten in NRW könnte sogar ein Problem lösen, wie wa.de berichtet.