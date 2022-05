CDU und Grüne: Erste Runde der Koalitionsverhandlungen

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht. © David Young/dpa

CDU und Grüne wollen in Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend die erste Runde ihrer Koalitionsverhandlungen starten. Facharbeitsgruppen sollen in dieser Woche beginnen, bei den wichtigsten Themen möglichst konkret auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, hieß es aus Kreisen beider Parteien. Falls das gelingt, würde damit das erste schwarz-grüne Bündnis Nordrhein-Westfalens geschmiedet.

Düsseldorf - Einen Tag nachdem die Führungsgremien beider Parteien grünes Licht für die Aufnahme offizieller Verhandlungen gegeben hatten, richteten am Montag zahlreiche Interessengruppen Forderungen an CDU und Grüne. Verbände für Umweltschutz und für erneuerbare Energien forderten ebenso wie der Verband kommunaler Unternehmen ein „Ende der Windenergie-Blockade“. Der Mieterbund pochte auf mehr bezahlbaren Wohnraum.

Das Bündnis „Eine Schule für alle“ verlangt „den schrittweisen Umbau vom selektiven zu einem inklusiven Schulsystem, in dem alle Kinder lange mit- und voneinander lernen können“. Der Verband Lehrer NRW will, „dass insbesondere die Christdemokraten die Bildungspolitik nicht so stiefmütterlich behandeln wie das in der abgewählten schwarz-gelben Koalition der Fall war“.

Spitzengremien von CDU und Grünen hatten Koalitionsverhandlungen auf Grundlage eines zwölfseitigen Sondierungspapiers zugestimmt, das 22 Landespolitiker und -politikerinnen beider Seiten in der vergangenen Woche zusammengestellt hatten. Darin bekennen sich CDU und Grüne zur Umwandlung Nordrhein-Westfalens zu einem klimafreundlichen Industrieland und zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030. Beide Parteien wollen unter anderem auch die Stellenzahl und die Budgets für Schulen und für die Polizei aufstocken. dpa