Chaos rund um das Dortmunder Stadion ausgeblieben

Teilen

Das befürchtete Verkehrschaos am Freitagabend rund um das Stadion in Dortmund ist vorerst ausgeblieben. Nach Angaben der Polizei hatten sich vor dem Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig die üblichen Staus auf den Anfahrtswegen gebildet. Auch seien deutlich mehr Fußgänger unterwegs. „Aber es läuft“, twitterte die Polizei gegen 19.00 Uhr. Reporter der Deutschen Presse-Agentur bestätigten die Lage.

Dortmund - Bundesweit hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen waren am Abend auch Busse und Stadtbahnen der Dortmunder Stadtwerke (DSW21). Borussia Dortmund hatte seine Fans aufgerufen, frühzeitig anzureisen und auch längere Fußmärsche einzuplanen. Laut Angaben der Stadtwerke kommen üblicherweise rund 30 000 der über 80 000 Fans mit Bus und Bahn zum Stadion. Diese Möglichkeit fiel vor und nach dem Spiel des 23. Spieltags weg. Zusätzlich war am Abend noch der Komiker Bülent Ceylan zu Gast in der Westfalenhalle, die direkt neben dem Stadion liegt.

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, bei dem es um die Beschäftigten von Bund und Kommunen geht. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche trotz eines Arbeitgeberangebotes noch keine Annäherung gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt worden. dpa