Charts-Rekord für die Toten Hosen

Die Toten Hosen können mit „Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“ ihr zwölftes Nummer-eins-Album feiern. Das ist Rekord: Die Düsseldorfer Punkrocker sind nun die Band mit den meisten Nummer-eins-Platten, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Damit lassen Campino & Co. die Beatles, Depeche Mode, Rammstein, Die Ärzte und die Böhsen Onkelz hinter sich, die jeweils elf Alben an die Spitze brachten.

Baden-Baden - Rammstein stehen mit „Zeit“ an zweiter Stelle. Mit einem Deutschrap-Dreifacherfolg starten drei Mitglieder von 187 Strassenbande in die Charts: LX („Wazabi“) ist Dritter, Maxwell („Kein Plan“) folgt auf der Vier, und Sa4 („Organisiert“) schafft es auf Platz sechs. Vorwochensieger Harry Styles („Harry's House“) fällt auf Rang fünf zurück.

In den Single-Charts führt in der fünften Woche HipHopper Luciano mit „Beautiful Girl“. Newcomerin Domiziana („Ohne Benzin“) rückt vom achten auf den zweiten Platz vor. Den dritten Platz verteidigen Ion Miles, SiraOne & BHZ („Powerade“). dpa