Frau geht alleine ins Bett – und wacht neben fremdem Mann auf

Von: Mick Oberbusch

Eine Frau aus Ascheberg Nahe Coesfeld staunte nicht schlecht, als sie am nächsten Morgen neben einem fremden Mann in ihrem Bett aufwachte (Symbolbild). © Shotshop/Imago

In der Nähe von Coesfeld ist am Freitag eine Frau in ihrem eigenen Bett neben einem unbekannten Mann aufgewacht. Ihr Sohn rief sofort die Polizei.

Coesfeld – Eigentlich wollte er doch nur friedlich seinen Rausch ausschlafen – nur leider lag er im falschen Bett: Am Freitagmorgen (10. Juni) hat eine Frau aus Ascheberg (nahe Coesfeld in NRW) gegen 8:45 Uhr schockiert ihren Sohn angerufen, um ihm mitzuteilen, dass sie morgens neben einem fremden Mann im Bett aufgewacht sei. Dieser ungewöhnliche „One-Night-Stand“ war dabei keineswegs beabsichtigt, weshalb der Sohn sofort die Polizei informierte.

NRW: Frau wacht morgens neben fremdem Mann auf

Der Unbekannte schien davon allerdings wenig beeindruckt: Noch während sich die Beamten auf dem Weg Richtung Wohnhaus befanden, stand er einfach auf, ging wortlos an der Bewohnerin vorbei und marschierte ins Nachbarhaus, wie 24RHEIN berichtet. Dort griffen ihn die Polizisten dann auf und erhielten eine Erklärung für den Vorfall: Der „Fremdschläfer“ war zuvor auf einem Schützenfest gewesen und hatte dabei wohl so tief ins Glas geschaut, dass ihn Freunde ins Bett bringen mussten. Wie sich am Morgen danach rausstellte, suchten sie sich nur leider das falsche aus.

Coesfeld: Mann legt sich ins falsche Bett – und wacht bei Nachbarin auf

Die Aschebergerin hatte übrigens wohl so fest geschlafen, dass sie das Eintreffen des unerwünschten Übernachtungsgastes nicht bemerkt hatte. Wieso die Tür ihres Hauses zuvor offen stand, war nicht zu klären, teilt die Polizei mit. Und welche Konsequenzen hat das Ganze für die Schlafmütze? Ein Strafverfahren blüht dem Mann nicht. Aber: Er gab selbst an, noch einmal das Gespräch mit der Nachbarin zu suchen, sobald er ausgeschlafen hat.

Der Vorfall in Coesfeld war übrigens nicht der erste in NRW, bei dem sich ein ungebetener Gast bei einer Frau einschlich. Erst im Februar wurde eine Frau in Hagen von einem Wildschwein auf ihrer Couch überrascht. (mo)