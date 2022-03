Corona: Pflegerin fragt, warum Sterbende geimpft werden

Von: Judith Braun

Immer häufiger werden Palliativ-Patienten wohl gegen Corona geimpft. Warum, fragt eine Pflegerin (Symbolbild). © Gary Waters/IMAGO

Immer häufiger werden Sterbende gegen Corona geimpft. Eine Pflegerin schildert ein ethisch fragwürdiges Phänomen.

Köln – Eine Corona-Impfung kann normalerweise nicht ohne das Einverständnis des Impf-Patienten erfolgen. Mit der Unterschrift willigt der Impfling ein, für mögliche Risiken und Nebenwirkungen selbst zu haften. Allerdings traten in der Vergangenheit offenbar immer häufiger Fälle auf, bei denen Palliativ-Patienten, die nicht mehr ansprechbar waren und keinen Vormund hatten, kurz vor dem Tod geimpft wurden. Karl-Heinz Pasch von der Seniorenvertretung Köln-Innenstadt schilderte dieses Problem in einem offen Brief an Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos), nachdem ihm von mehreren Pflegekräften davon berichtet wurde.

Er bezog sich dabei auf einen schockierenden Bericht über eine Corona-Impfung von einer Pflegerin, den auch 24vita.de darstellt*.

Da es sich bei dieser Schilderung um keinen Einzelfall handelte, forderte Pasch in dem offenen Brief die Stadt Köln dazu auf, einen unabhängigen Ethikrat in allen privaten und staatlichen Pflegeeinrichtungen einzurichten. Eine Antwort der Stadt Köln blieb zunächst noch aus. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

