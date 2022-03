Corona-Indizenz in NRW stagniert

Eine Mitarbeiterin hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Der Durchschnittswert für Corona-Neuinfektionen bleibt in Nordrhein-Westfalen auf hohem Niveau. Der sogenannte Inzidenzwert betrug am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1394 und lag damit nur leicht unter dem Sonntagswert von 1405. Die Kennziffer gibt an, wie viele Neuinfektionen den Behörden innerhalb der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner bekannt geworden sind.

Düsseldorf - Der NRW-Wert liegt weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Schnitt, der am Montag bei 1701 lag.

Besonders belastet in NRW sind weiterhin der Kreis Minden-Lübbecke (2629), gefolgt von Münster (2515). Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Mettmann mit 614. Den Behörden wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz blieb nach Angaben der Landesregierung mit 6,97 nahezu gleich (Vortag: 6,96). Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. In Krankenhäusern wurden den Angaben vom Montag zufolge 5498 Menschen mit einer Covid-Erkrankung behandelt (Vortag: 5490). dpa